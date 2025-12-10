Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό

Με πρόστιμο 12.000 ευρώ τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη φθορά 63 καθισμάτων στις θύρες 4-5 και το σπάσιμο ενός υαλοπίνακα από παράγοντα του Δικεφάλου στην αποβολή του Μεϊτέ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναλυτικά, οι ποινές που ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας):

– Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Συμβάντων της Αστυνομίας, δ) σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/11/2025 στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς «Λάμπρος Κατσώνης», για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας προέβησαν σε πρόκληση φθοράς -καταστροφή- εξηντατριών (63) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 4 και 5 του ως άνω γηπέδου, ένας δε παράγοντας -μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου- έθραυσε με τα χέρια του αμέσως μετά την αποβολή ποδοσφαιριστή της ομάδας του, υαλοπίνακα του δημοσιογραφικού θεωρείου, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 45/2025 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 € ).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

– Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της Αστυνομίας, β) το Φύλλο Αγώνα, γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι στο 90ο λεπτό τον αγώνα ποδοσφαίρου ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΑΣ ΕΒΡΟΣ, στις 01/11/2025 στο Δημοτικό Γήπεδο Ελληνοχωρίου, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Έβρου, περιόδου 2025-2026, δράστης -ταυτοποιημένος φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας- εισήλθε παράνομα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και αφού απώθησε βίαια, ακολούθως έφτυσε και απειλούσε παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας και εξαιτίας του γεγονότος αυτού διεκόπη, με απόφαση του Διαιτητή, προσωρινά ο αγώνας, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 42/2025 Απόφασή της, σε βάρος του δράστη τις εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 € ), β) απαγόρευση εισόδου του ως θεατή, σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο άρχεται από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

– Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ, β) το σχετικό δημοσίευμα με βιντεοληπτικό υλικό στο Youtube, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα πετοσφαίρισης ΟΦΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΤΑΑ), στις 28/11/2025 στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, για τη Volley League, περιόδου 2025-2026, αθλητής της γηπεδούχου ομάδας, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αναφώνησε από κοινού με τους οπαδούς της ομάδας του υβριστικό σύνθημα σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας, με ανάλογες και ταυτόχρονες εκτεταμένες κινήσεις των χεριών του, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 43/2025 Απόφασή της, σε βάρος του, διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 € ).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

– Αφού έλαβε υπόψη της α) τις αναφορές των Αστυνομικών Αρχών, β) το Φύλλο Αγώνα γ) την Έκθεση του Αλυτάρχη του αγώνα, δ) σχετική ιατροδικαστική έκθεση, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα υδατοσφαίρισης ΟΠΑΘΑ – ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ, στις 29/11/2025 στο κολυμβητήριο «Πεπανός» Πατρών, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος WPL MEN 2 (Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών) της ΚΟΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αποβολή ενός αθλητή από κάθε ομάδα, ο αθλητής της φιλοξενούμενης ομάδας χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον συναποβληθέντα αθλητή της γηπεδούχου ομάδας, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 44/2025 Απόφασή της, τις εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 € ) σε βάρος του δράστη – αθλητή, β) πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ), σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.