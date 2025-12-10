sports betsson
Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 10 Δεκεμβρίου 2025

Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό

Με πρόστιμο τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον ΠΑΟΚ για όσα έκαναν οι οπαδοί του στο ματς της 12ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Με πρόστιμο 12.000 ευρώ τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη φθορά 63 καθισμάτων στις θύρες 4-5 και το σπάσιμο ενός υαλοπίνακα από παράγοντα του Δικεφάλου στην αποβολή του Μεϊτέ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναλυτικά, οι ποινές που ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας):

– Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Συμβάντων της Αστυνομίας, δ) σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/11/2025 στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς «Λάμπρος Κατσώνης», για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας προέβησαν σε πρόκληση φθοράς -καταστροφή- εξηντατριών (63) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 4 και 5 του ως άνω γηπέδου, ένας δε παράγοντας -μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου- έθραυσε με τα χέρια του αμέσως μετά την αποβολή ποδοσφαιριστή της ομάδας του, υαλοπίνακα του δημοσιογραφικού θεωρείου, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 45/2025 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 € ).
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

– Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της Αστυνομίας, β) το Φύλλο Αγώνα, γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι στο 90ο λεπτό τον αγώνα ποδοσφαίρου ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΑΣ ΕΒΡΟΣ, στις 01/11/2025 στο Δημοτικό Γήπεδο Ελληνοχωρίου, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Έβρου, περιόδου 2025-2026, δράστης -ταυτοποιημένος φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας- εισήλθε παράνομα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και αφού απώθησε βίαια, ακολούθως έφτυσε και απειλούσε παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας και εξαιτίας του γεγονότος αυτού διεκόπη, με απόφαση του Διαιτητή, προσωρινά ο αγώνας, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 42/2025 Απόφασή της, σε βάρος του δράστη τις εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 € ), β) απαγόρευση εισόδου του ως θεατή, σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο άρχεται από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

– Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ, β) το σχετικό δημοσίευμα με βιντεοληπτικό υλικό στο Youtube, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα πετοσφαίρισης ΟΦΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΤΑΑ), στις 28/11/2025 στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, για τη Volley League, περιόδου 2025-2026, αθλητής της γηπεδούχου ομάδας, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αναφώνησε από κοινού με τους οπαδούς της ομάδας του υβριστικό σύνθημα σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας, με ανάλογες και ταυτόχρονες εκτεταμένες κινήσεις των χεριών του, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 43/2025 Απόφασή της, σε βάρος του, διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 € ).
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

– Αφού έλαβε υπόψη της α) τις αναφορές των Αστυνομικών Αρχών, β) το Φύλλο Αγώνα γ) την Έκθεση του Αλυτάρχη του αγώνα, δ) σχετική ιατροδικαστική έκθεση, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα υδατοσφαίρισης ΟΠΑΘΑ – ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ, στις 29/11/2025 στο κολυμβητήριο «Πεπανός» Πατρών, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος WPL MEN 2 (Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών) της ΚΟΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αποβολή ενός αθλητή από κάθε ομάδα, ο αθλητής της φιλοξενούμενης ομάδας χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον συναποβληθέντα αθλητή της γηπεδούχου ομάδας, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 44/2025 Απόφασή της, τις εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 € ) σε βάρος του δράστη – αθλητή, β) πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ), σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Business
Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

Εξάρχου: Οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε για τα deal στην ενέργεια

inWellness
inTown
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)
Champions League 10.12.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ (vid)

Μπορεί η Ουνιόν να προηγήθηκε στο 5’, όμως η Μαρσέιγ είχε σε μεγάλη μέρα τον Γκρίνγουντ που πέτυχε δυο γκολ. Οι Γάλλοι πάνε δυνατά για την πρόκριση. Δυο γκολ της Ουνιόν, μετά το 2-3, ακυρώθηκαν για οφσάιντ

Βάιος Μπαλάφας
PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα (vid)
Champions League 10.12.25

PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αν και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν, στην Ολλανδία, για την έκτη αγωνιστική του UCL, αντέδρασε, πήρε το ματς με 3-2 και πλέον «βλέπει» για τα καλά μια θέση στην οχτάδα.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιείται σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25

Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το "anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
Agro-in 10.12.25

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
