Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του τη φετινή σεζόν, καθώς πέρασε και το εμπόδιο της Κηφισιάς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, επικράτησε με 2-0 και προκρίθηκε στους «4», εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την άλλη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, τον ΟΦΗ, που πέρασε από την «Opap Arena» και θα παίξει ξανά στα ημιτελικά με… φόντο τον μεγάλο τελικό.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ κοντράρονται στα διπλά ματς των ημιτελικών και ένας εκ των δύο θα βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης και θα διεκδικήσει κόντρα σε ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό τον τίτλο του Κυπέλλου, αλλά και την παρουσία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ και η League Phase

Οι δύο ομάδες της επαρχίας διεκδικούν και την παρουσία τους και σε μία ευρωπαϊκή League Phase της επόμενης σεζόν. Και αυτό διότι θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν τις εκτός συνόρων υποχρεώσεις της από τα playoffs του Europa League, εκτός και αν πάρει καλύτερο «ευρωπαϊκό εισιτήριο» μέσω του πρωταθλήματος.

Ακόμη κι αν η ομάδα αποκλειστεί από τα playoffs, θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League. Έτσι, όποιος από τους Λεβαδειακό ή ΟΦΗ φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λεβαδειακός πραγματοποιεί ονειρική χρονιά, αφού είναι στην 4η θέση στη Super League και έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, ενώ ο ΟΦΗ από την ημέρα που ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης έχει ανοδική πορεία, έχει ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις και κάνει απίθανη πορεία ξανά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.