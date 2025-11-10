Ο Λεβαδειακός σκοράρει 2,6 γκολ ανά παιχνίδι στη Super League

Συνεχίζει την… τρελή του φετινή πορεία ο Λεβαδειακός, αυτή τη φορά νίκησε 5-2 τον Πανσερραϊκό και πλέον είναι στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος με 18 βαθμούς (μαζί με τον Βόλο) και στον +3 από τον έκτο Παναθηναϊκό, που έχει όμως ένα ματς λιγότερο.

Τι έχει κάνει φέτος η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου; Έχει σκοράρει 26 γκολ σε 10 ματς της Superleague, ή αλλιώς 2,6 γκολ/ματς μέσο όρο. Και έχει δείξει πως μόνο εύκολος αντίπαλος δεν θα είναι για τους «μεγάλους».

Το αποτέλεσμα όσων κάνει ο Λεβαδειακός

Ναι, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, αλλά δεν έπεσε αμαχητί, όπως και στη Λιβαδειά από την ΑΕΚ. Οριακές ήττες, με ένα γκολ διαφορά, 3-2 με τους Πειραιώτες, 1-0 με την Ένωση.

Τι αντίκτυπο έχουν όμως όσα κάνει φέτος ο Λεβαδειακός; Η ομάδα του Παπαδόπουλου έγινε μόλις η τέταρτη εκτός «big-5» με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, μετά τους ΑΕΛ (1987-88), Εθνικό (1983-84) και Πανιώνιο (1970-71).

Παράλληλα, με τα 26 γκολ που έχουν σκοράρει οι παίκτες της Λιβαδειάς, κάνουν πορεία πρωταθλητισμού, αφου η επίδοση αυτή, μετά από 10 ματς, θυμίζει ομάδες που κατέκτησαν τον τίτλο, ή τουλάχιστον τερμάτισαν στην δεύτερη θέση. Ενδεικτικά, παρόμοια επίδοση ή και καλύτερη είχε ο Παναθηναϊκός έξι φορές, και από μία ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μοναδική εξαίρεση ο ΟΦΗ που τη σεζόν 1995-96 ξεκίνησε με 28 γκολ αλλά τερμάτισε πέμπτος.

Ο Λεβαδειακός έχει «τρυπήσει» κυριολεκτικά το ταβάνι του φέτος, ειδικά στο σκοράρισμα, αν αναλογιστεί κανείς πως πέρσι στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος είχε 30 γκολ σε 26 παιχνίδια, ενώ τη σεζόν 2022-23 σκόραρε 25.