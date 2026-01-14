sports betsson
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Ιστορική και πανάξια πρόκριση του Λεβαδειακού (vid)
Ποδόσφαιρο 14 Ιανουαρίου 2026 | 17:03

Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Ιστορική και πανάξια πρόκριση του Λεβαδειακού (vid)

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του, ο Λεβαδειακός προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, μετά τη νίκη του με 2-0 επί της Κηφισιάς.

Ακρόαση άρθρου
A
A
Πανάξια πρόκριση του Λεβαδειακού στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! Η τρομερή φέτος ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, νίκησε 2-0 την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στον πρώτο χρονικά προημιτελικό και μετά την παρουσία της ήδη στην πρώτη τετράδα της Super League, εξασφάλισε και μια σπουδαία -δεύτερη ιστορικά- παρουσία της στην τετράδα και της δεύτερης διοργάνωσης της χώρας.

Το καταπληκτικό απευθείας φάουλ του Χόρντουρ Μάγκνουσον στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν το γκολ που ουσιαστικά έκανε τη διαφορά στο ματς για τους Βοιωτούς, οι οποίοι θα παίξουν σε ημιτελικό Κυπέλλου για δεύτερη φορά μετά το 1985, όταν τότε είχαν αποκλειστεί με δύο ήττες από την μετέπειτα κυπελλούχο Ελλάδας, ΑΕΛ -στον πρώτο τίτλο της ιστορίας των «βυσσινί». Καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ο Λεβαδειακός, είχε ευκαιρίες για ένα ακόμη τουλάχιστον γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο φινάλε η Κηφισιά ήταν αυτή που έχασε τις σημαντικότερες φάσεις για να ισοφαρίσει, πριν φυσικά έρθει το τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις από τον Μπάλτσι, μετά από τραγικό λάθος της άμυνάς της.

Φορτσάτο ξεκίνημα με τρεις φάσεις ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός, όπως αναμενόταν, ήταν πολύ επιθετικός από το ξεκίνημα του αγώνα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο και υποχρέωσε την Κηφισιά στο να βρίσκεται σταθερά σε θέση άμυνας, τουλάχιστον για το πρώτο ημίχρονο.

Μόλις στο 7′ οι γηπεδούχοι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία βγάζοντας τον Γκούμα σε θέση τετ-α-τετ (σ.σ. το οποίο απέκρουσε ο Ραμίρες), ωστόσο η φάση ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στα λεπτά που ακολούθησαν οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν δύο οριακές άμυνες σε επικίνδυνα γυρίσματα των γηπεδούχων και στο 15′ οι Βοιωτοί βρήκαν την πρώτη τους μεγάλη φάση, όταν ο Ραμίρες έσωσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Μάγκνουσον μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Ένα δίλεπτο αργότερα, στο 17′, ο Λεβαδειακός είχε δεύτερη μεγάλη ευκαιρία και μάλιστα διπλή, όταν αρχικά ο Παλάσιος δεν κατάφερε να σουτάρει από κοντά και έπειτα ο Πεντρόσο έστειλε τη μπάλα άουτ με πολύ κοντινή κεφαλιά, σε φάση διαρκείας μετά από εκτέλεση φάουλ. Η τριάδα των μαζεμένων ευκαιριών για την ομάδα του Παπαδόπουλου έκλεισε στο 19′, όταν ο Βήχος γύρισε τη μπάλα στην αντεπίθεση για τον Κωστή και αυτός πλάσαρε λίγο άουτ από το ύψος της περιοχής.

Ισορρόπησε η Κηφισιά, αλλά γκολάρα και 1-0 γηπεδούχοι

Ο ρυθμός έπεσε ελαφρώς στη συνέχεια και η Κηφισιά κατάφερε να ισορροπήσει, κρατώντας περισσότερο τη μπάλα στα πόδια της. Στο 34′ μάλιστα, η ομάδα του Λέτο βρήκε και τη δική της πρώτη καλή στιγμή, όταν μετά από γύρισμα του Σιμόν, ο Αντονίσε έκανε το πλασέ στην κίνηση και ο Ανάκερ μπλόκαρε σταθερά.

Δέκα λεπτά αργότερα, η Κηφισιά έχασε και τη μεγαλύτερή της ευκαιρία για να προηγηθεί, όμως ο Χριστόπουλος έκανε σουτ πάνω στον Ανάκερ, μετά από σοβαρό λάθος του Μανθάτη στην περιοχή. Και από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι απώλεσαν τη σημαντικότερη ευκαιρία τους, όπως συνήθως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, το… πλήρωσαν αμέσως.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λεβαδειακός κέρδισε φάουλ σε πολύ καλή θέση και ο σπεσιαλίστας Χόρντουρ Μάγκνουσον, με μια υπέροχη εκτέλεση με το αριστερό, έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Ραμίρες για το 1-0. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με ισορροπία 50-50 στην κατοχή και 6-5 τις τελικές για τον Λεβαδειακό.

Αργό τέμπο στο δεύτερο ημίχρονο

Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις κύλησαν τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με μοναδική τελική ένα διαγώνιο σουτ άουτ του Παλάσιος στο 47′. Στο διάστημα αυτό, ο Λεβαδειακός πάντως διατηρούσε σχετικά άνετα τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να απειλείται στο δικό του μισό γήπεδο. Στο 64′ έχασε και μεγάλη ευκαιρία όταν ο Τσάπρας έγινε κάτοχος της μπάλας στην περιοχή σε φάση που η άμυνα της Κηφισιάς δεν κατάφερε να απομακρύνει, σούταρε δυνατά, η μπάλα κόντραρε στον Σόουζα, αλλά ο Ραμίρες έσωσε ενστικτωδώς σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, η Κηφισιά έβγαλε μια πολύ δύσκολη άμυνα και σε επικίνδυνο γύρισμα του Παλάσιος.

Μετά από πολλές αλλαγές και των δύο προπονητών, τα λεπτά κύλησαν και πάλι χωρίς σημαντικές φάσεις, με την επόμενη να καταγράφεται τελικά στο 82′, με την Κηφισιά να απειλεί με τον Αμανί και τον Ανάκερ να διορθώνει το αρχικό του λάθος. Ένα λεπτό μετά, ο Θεοδωρίδης έκανε κακό γύρισμα στην κίνηση μετά από ωραία φάση που έφτιαξε ο Ζέρσον και στο 92′ η ομάδα του Λέτο έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της για ισοφάριση.

Οι χαμένες ευκαιρίες της Κηφισιάς έφεραν το… 2-0

Ο Ζέρσον έκανε εκπληκτική ατομική προσπάθεια και έστρωσε στον αφύλακτο Πόμπο, ο οποίος όμως σούταρε ψηλά άουτ από το σημείο του πέναλτι. Όπως συνέβη και στο πρώτο ημίχρονο, η Κηφισιά πλήρωσε την αστοχία της, αφού στην επόμενη φάση, ο Λεαδειακός σφράγισε τη νίκη-πρόκριση με το δεύτερο γκολ. Μετά από βαθιά μπαλιά του Μάγκνουσον, ο Σόουζα έκανε λάθος γύρισμα στον Ραμίρες, αυτός έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Μπάλτσι σε κενή εστία έγραψε το τελικό 2-0 που έστειλε την ομάδα του στην τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η διαφορά αποτελεσματικότητας στην επίθεση των δύο ομάδων είναι όλο το… ζουμί, αφού οι γηπεδούχοι που είναι εξαιρετικοί μπροστά φέτος, αξιοποίησαν τις δύο από τις 4-5 μεγάλες φάσεις τους, την ώρα που η Κηφισιά έχασε τις δικές της, τόσο στο 0-0 όσο και το 1-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το υπέροχο απευθείας φάουλ του Μάγκνουσον στο φινάλε του πρώτου μέρους, είναι αυτό που ξεκλειδώνει το ματς για τον Λεβαδειακό και του επιτρέπει να κάνει τη διαχείριση που ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Η Κηφισιά έχει κάνει σοβαρά λάθη στην άμυνά της, τα οποία αξιοποιήθηκαν στο έπακρο από τον Λεβαδειακό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του αγώνα, σε ένα παιχνίδι χωρίς δύσκολες φάσεις.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας), Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)
Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο παιχνίδι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Χόρντουρ Μάγκνουσον (45+2′), Γκιγιέρμο Μπάλτσι (90+4′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Γκούμας (75′ Κάτρης), Τσιμπόλα (57′ Τσοκάι), Κωστή, Μανθάτης (59′ Μπάλτσι), Πεντρόσο (84′ Όζμπολτ), Παλάσιος (76′ Λαγιούς).
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα, Έμπο (58′ Σόουζα), Πέρεθ (58′ Αμανί), Αντονίσε (70′ Μούσιολικ), Πόμπο, Πατήρας (59′ Κωνσταντακόπουλος), Χριστόπουλος (70′ Θεοδωρίδης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον νικητή του ΑΕΚ – ΟΦΗ, με τη ρεβάνς στην έδρα του. Οι πρώτοι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για το τριήμερο 3-5 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 10-12 Φεβρουαρίου.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο