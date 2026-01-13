Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Όσο και αν προσπαθούν να κάνουν βιτρίνα ή να ωραιοποιήσουν τους ορισμούς Ελλήνων διαιτητών στους προημιτελικούς αγώνες Κυπέλλου Betsson, στις 14/1, το πράγμα δεν μαζεύεται. Η ανάλυση των επιλογών του ακατάλληλου Λανουά οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Είναι οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας επιλογών Ελλήνων και ξένων διαιτητών.

Με δυο λόγια η κατάσταση έχει ως εξής: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) O Λανουά παρότι έχει 1,5 χρόνο στην Ελλάδα δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι.

Αν υπήρχε Έλληνας διαιτητής κοινής αποδοχής οι ομάδες δεν θα ζητούσαν ξένους ρέφερι για τα δύσκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ούτε θα έβαζαν ξένους VAR και AVAR, εκτός αν το κάνουν για να έχουν άλλοθι σε τυχόν λάθη. Ούτε ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) ο οποίος θα σφυρίξει τον προημιτελικό Κυπέλλου Betsson είναι διαιτητής ο οποίος αναδείχθηκε επί Λανουά. Ασχετα, αν έναν χρόνο νωρίτερα, το 2025, ο Γάλλος τον έκανε διεθνή, αυτό έγινε επειδή ήταν ο μόνος που ήξερε καλά αγγλικά. Θυμίζουμε ότι δεν υπήρχε άλλος που να γνώριζε καλά την γλώσσα, με αποτέλεσμα να μείνει κενή η 7η θέση διεθνή, η οποία καλύφθηκε φέτος με τον Πολυχρόνη (Πιερίας) που κατά σύμπτωση κι αυτός είναι από ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας.

Η απορία για Τσακαλίδη

Πολλοί είναι αυτοί που απόρησαν με ποια κριτήρια ο Λανουά είχε κάνει διεθνή τον Τσακαλίδη. Πότε πρόλαβε να διαμορφώσει άποψη μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ είχε αναλάβει τον Αύγουστο.

Όλοι οι διαιτητές που όρισε ο Λανουά στα προημιτελικά Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δεν προωθήθηκαν επί Λανουά. Εκτός από τον Τσακαλίδη, ο Ευαγγέλου (Αθηνών) θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-Αρης, ο Παπαπέτρου (Αθηνών) ΑΕΚ-ΟΦΗ και ο Φωτιάς (Πέλλας) Λεβαδειακός-Κηφισιά.

Δυο μέτρα και δυο σταθμά

Σα να μην έφτανε αυτό, οι επιλογές για το VAR του αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ εγείρουν ερωτηματικά σε σύγκριση με τον αγώνα Παναθηναϊκός-Αρης, όπου επίσης μπήκε ξένος VAR. Είναι δυνατόν σε εβδομάδα που δεν έχει ευρωπαϊκό «παράθυρο» να μην μπορούν να βρουν VAR από προηγμένο πρωτάθλημα; Με ποια κριτήρια μπήκε ο Ολλανδός Ρούπερτι στον αγώνα Παναθηναϊκός-Αρης και ο Σλοβένος, από πρωτάθλημα χαμηλότερου επιπέδου του ελληνικού στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ;

Εκτεθειμένοι Γκαγκάτσης, Λανουά από την προπαγάνδα

Ενώ η ΚΕΔ έχει καταργήσει, άγνωστο αν είναι μόνιμα ή προσωρινά, όχι μόνο την τηλεκριτική αλλά και τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις των διαιτητών μετά από κάθε αγωνιστική, το γεγονός ότι διαρρέει πως «η ΚΕΔ έχει την τάδε άποψη για τη δείνα φάση του αγώνα» εκθέτει τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Αν θέλουν την κανονική τηλεκριτική γιατί κυκλοφορεί η… υπόγεια τηλεκριτική; Είναι δυνατόν να μην διαψεύδουν και να αφήνουν να δημιουργούνται εντυπώσεις; Προπαγάνδα που βγάζει στη σέντρα του αρμόδιους.Θέλουν οι Λανουά και Γκαγκάτσης να δημιουργείται κλίμα υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων;