Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13 Ιανουαρίου 2026 | 19:19

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Ο Λανουά θεατής των ανεξήγητων διαιτητικών λαθών καθώς ο αρχιδιαιτητής δεν αντιδρά. Προφανώς, δεν αισθάνεται  την ανάγκη, δεν τον κυριεύει ντροπή, ώστε να εμφανιστεί για να εξηγήσει-αναλύσει αν ο Νορβηγός, με ρίζες από την Ινδία, διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το δεύτερο γκολ Αρη κατά της ΑΕΚ (1-1), με φάουλ-εφεύρεση, ή αν δόθηκαν σωστά τα δυο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, και τα δυο στα 11 πρώτα λεπτά του αγώνα του με τον Πανσερραϊκό 3-0. Ο Ροχίτ Σάγκι αποτελεί δική του επιλογή για το προαναφερόμενο ματς της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και το σωστό είναι να αναλάβει τις ευθύνες του καθώς για το ματς Αρης-ΑΕΚ επέλεξε έναν ακόμη διαιτητή που αλλοίωσε τη βαθμολογία.

Αποφεύγει την «καυτή πατάτα» ο Λανουά με την δικαιολογία της τοξικότητας. Όπως φαίνεται εμμένει στην απόφασή του να καταργήσει την τηλεκριτική, παρά το ομόφωνο αίτημα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να την επαναφέρει, αίτημα που κατατέθηκε στη συνεδρίαση (30/12) της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και ο Λανουά είπε ότι θα το συζητούσε με τους συνεργάτες του.

Σα να μην έφτανε αυτό ο πρόεδρος της ΚΕΔ έκοψε και τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις των διαιτητών, μπορεί όχι μόνιμα, αλλά την Τρίτη (13/1) δεν εμφανίστηκε, με σκοπό να αποφύγει τις «κακοτοπιές» που αναφέρουμε στην αρχή του κειμένου, ειδικά για το ακυρωθέν γκολ κατά της ΑΕΚ. Για να μην υπάρχουν διαρροές ο Λανουά προτιμά να κάνει «ιδιωτικές» αναλύσεις, μόνο με τους διαιτητές του κάθε αγώνα και μόνο για φάσεις που αφορούν στο παιχνίδι τους.

Σεμινάριο για τα μάτια του κόσμου

Έτσι, μετά το μπλακ άουτ της τηλεκριτικής θα έχουμε και το μπλακ άουτ της εκπαίδευσης, αν ο Λανουά εμείνει στις αποφάσεις του. Εκτός αν το έχει καταλάβει ότι μετράει μέρες, αν λάβουμε υπόψη ότι και το πρόγραμμα του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League (3-5/2) είναι το πιο «φτωχό» των τελευταίων ετών. Επίσης, έβαλαν το σεμινάριο παράλληλα με τα πρώτα ματς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Betsson 2-4/2, ενώ θα λείπουν και διεθνείς διαιτητές λόγω σεμιναρίου της UEFA!

Επιβεβαίωση ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος

Όλα τα παραπάνω είναι αποδείξεις της αδιαφορίας του Λανουά. Αποτελούν επιβεβαίωση ότι ο Γάλλος είναι ακατάλληλος για την ΚΕΔ και ότι πρέπει να τελειώσει από… χθες, καθώς το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε να σχολιάσει το «χειρουργείο» του Νορβηγού Σάγκι επιβεβαιώνει ότι τον ενδιαφέρουν μόνο οι δημόσιες σχέσεις και τα περί τοξικότητας είναι δικαιολογίες.

Oι διάλογοι του VAR και το μαύρο

Ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έπρεπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά να δώσει στη δημοσιότητα και τους διαλόγους του VAR, μήπως και λυθούν οι απορίες. Ο Σάγκι ήταν δίπλα στην φάση, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, μετά κλήθηκε στο VAR και ανακάλυψε επιθετικό φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το κανονικό γκολ του Αρη. Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφώνησαν ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει.

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει διαφάνεια στη διαιτησία. Στην ΕΠΟ του Γκαγκάτση και στην ΚΕΔ του Λανουά δεσπόζει το μαύρο και το σκοτάδι.

Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

AGRO
Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super Cup βόλεϊ 13.01.26

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)

Ντροπιαστικές εικόνες για το ισπανικό ποδόσφαιρο σε αγώνα ομάδων νέων στη Γρανάδα, όταν ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ μετά από συμπλοκή των παικτών και την ταυτόχρονη είσοδο των γονιών στον αγωνιστικό χώρο...

Σύνταξη
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
Ελλάδα 13.01.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Τα τελευταία πλάνα πριν χαθούν τα ίχνη της έχει στα χέρια της η Αστυνομία από κάμερα ασφαλείας - Η ανταλλαγή μηνυμάτων με μυστηριώδη άνδρα που γνώρισε στα social media.

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι
Στα παρασκήνια 13.01.26

Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της «αντιπολίτευσης» του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών
Τα βλέμματα στην Καρδίτσα 13.01.26

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας - Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες
«Στημένη συνάντηση» 13.01.26

ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες

«Τις 'κομματικές μειοψηφίες', στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί νέο γύρο έντασης με το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντά ο ίδιος στις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικές τριβές και το τηλεφώνημα στον Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

