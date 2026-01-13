Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά θεατής των ανεξήγητων διαιτητικών λαθών καθώς ο αρχιδιαιτητής δεν αντιδρά. Προφανώς, δεν αισθάνεται την ανάγκη, δεν τον κυριεύει ντροπή, ώστε να εμφανιστεί για να εξηγήσει-αναλύσει αν ο Νορβηγός, με ρίζες από την Ινδία, διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το δεύτερο γκολ Αρη κατά της ΑΕΚ (1-1), με φάουλ-εφεύρεση, ή αν δόθηκαν σωστά τα δυο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, και τα δυο στα 11 πρώτα λεπτά του αγώνα του με τον Πανσερραϊκό 3-0. Ο Ροχίτ Σάγκι αποτελεί δική του επιλογή για το προαναφερόμενο ματς της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και το σωστό είναι να αναλάβει τις ευθύνες του καθώς για το ματς Αρης-ΑΕΚ επέλεξε έναν ακόμη διαιτητή που αλλοίωσε τη βαθμολογία.

Αποφεύγει την «καυτή πατάτα» ο Λανουά με την δικαιολογία της τοξικότητας. Όπως φαίνεται εμμένει στην απόφασή του να καταργήσει την τηλεκριτική, παρά το ομόφωνο αίτημα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να την επαναφέρει, αίτημα που κατατέθηκε στη συνεδρίαση (30/12) της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και ο Λανουά είπε ότι θα το συζητούσε με τους συνεργάτες του.

Σα να μην έφτανε αυτό ο πρόεδρος της ΚΕΔ έκοψε και τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις των διαιτητών, μπορεί όχι μόνιμα, αλλά την Τρίτη (13/1) δεν εμφανίστηκε, με σκοπό να αποφύγει τις «κακοτοπιές» που αναφέρουμε στην αρχή του κειμένου, ειδικά για το ακυρωθέν γκολ κατά της ΑΕΚ. Για να μην υπάρχουν διαρροές ο Λανουά προτιμά να κάνει «ιδιωτικές» αναλύσεις, μόνο με τους διαιτητές του κάθε αγώνα και μόνο για φάσεις που αφορούν στο παιχνίδι τους.

Σεμινάριο για τα μάτια του κόσμου

Έτσι, μετά το μπλακ άουτ της τηλεκριτικής θα έχουμε και το μπλακ άουτ της εκπαίδευσης, αν ο Λανουά εμείνει στις αποφάσεις του. Εκτός αν το έχει καταλάβει ότι μετράει μέρες, αν λάβουμε υπόψη ότι και το πρόγραμμα του σεμιναρίου των διαιτητών της Super League (3-5/2) είναι το πιο «φτωχό» των τελευταίων ετών. Επίσης, έβαλαν το σεμινάριο παράλληλα με τα πρώτα ματς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Betsson 2-4/2, ενώ θα λείπουν και διεθνείς διαιτητές λόγω σεμιναρίου της UEFA!

Επιβεβαίωση ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος

Όλα τα παραπάνω είναι αποδείξεις της αδιαφορίας του Λανουά. Αποτελούν επιβεβαίωση ότι ο Γάλλος είναι ακατάλληλος για την ΚΕΔ και ότι πρέπει να τελειώσει από… χθες, καθώς το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε να σχολιάσει το «χειρουργείο» του Νορβηγού Σάγκι επιβεβαιώνει ότι τον ενδιαφέρουν μόνο οι δημόσιες σχέσεις και τα περί τοξικότητας είναι δικαιολογίες.

Oι διάλογοι του VAR και το μαύρο

Ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έπρεπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά να δώσει στη δημοσιότητα και τους διαλόγους του VAR, μήπως και λυθούν οι απορίες. Ο Σάγκι ήταν δίπλα στην φάση, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, μετά κλήθηκε στο VAR και ανακάλυψε επιθετικό φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το κανονικό γκολ του Αρη. Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφώνησαν ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει.

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει διαφάνεια στη διαιτησία. Στην ΕΠΟ του Γκαγκάτση και στην ΚΕΔ του Λανουά δεσπόζει το μαύρο και το σκοτάδι.