Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Η δυσαρέσκεια για την εικόνα της διαιτησίας είναι δεδομένη, όπως, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, είναι δεδομένο ότι ο Λανουά είναι στον αέρα, μετά και την δήλωση του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά ότι «εμείς αποσύρουμε την στήριξή μας και προφανώς θέλουμε την αντικατάστασή του». Θυμίζουμε ότι και στην πατρίδα, την Γαλλία, μεσούσης της σεζόν αποπέμφθηκε από την επιτροπή διαιτησίας!

Αφενός η πλειοψηφία των ομάδων, όπως έχουν εκφραστεί μέσω ανακοινώσεων και διαρροών από την αρχή της σεζόν, έχει παράπονα. Αφετέρου και ο Λανουά γνωρίζει την κατάσταση και που μπορεί να τον οδηγήσει η κακή εικόνα της διαιτησίας καθώς τόνισε ότι «δεν μπορούμε να επιλέγουμε 50-60 φάσεις για τηλεκριτική σε κάθε αγωνιστική».

Επίσης, ο Λανουά παραδέχθηκε ότι «λάθη γίνονται, όπως γίνονται και από τους παίκτες σε έναν αγώνα», μια ακόμη ομολογία από τον καθ’ ύλην αρμόδιο, τον αρχιδιαιτητή για τα χάλια της διαιτησίας. «Θέλω να πω σε όλους, πάντως, ότι όταν κάνουν λάθη οι διαιτητές, αυτοί που απογοητεύονται πρώτοι είμαστε εμείς», ομολόγησε από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το VAR.

Μήπως ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης βιάστηκε να τους στηρίξει; Αν και ο ίδιος ο Γκαγκάτσης παραδέχθηκε ότι «λάθη γίνονται και θα γίνονται», όμως το μεγάλο θέμα είναι ότι λάθη γίνονται μόνο κατά συγκεκριμένων ομάδων και κατά άλλων. Πάντως, οι παρατηρητικοί είδαν ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ απέφυγε να χρησιμοποιήσει την καραμέλα περί UEFA «που θέλει τον Λανουά», και η πιο σωστή εκδοχή είναι ότι το έκανε επειδή ξέρει πως η ΚΕΔ κρίνεται. Καθόλου τυχαίο ότι βιάστηκε να ξεκαθαρίσει πως το θέμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ δεν είναι η αντικατάσταση της ΚΕΔ αλλά η διακοπή του βίντεο της τηλεκριτικής.

Μια ακόμη ομολογία ότι η διαιτησία δεν πάει καλά είναι (κι αυτή) από το ίδιο τον Γάλλο. Για το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ (Σάββατο 3/1 στο Παγκρήτιο) είχε προαναγγείλει, στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League που έγινε τον Οκτώβριο, ότι θα ορίσει Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και στο VAR. Τελικά, απέφυγε τους… ηρωισμούς! Επέλεξε να σφυρίξει το ματς ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), με Ολλανδούς VAR και AVAR. Με το VAR έκανε κι άλλη υποχώρηση! Δεν όρισε Γερμανούς αλλά διεθνείς Ολλανδούς.

Δεν είναι στο χέρι της ΕΠΟ να κρατήσει τον Λανουά στην ΚΕΔ, αν οι ομάδες δεν τον θέλουν. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής πρέπει να δείξει ότι θέλει διαιτησία 50-50 και όχι 50 % υπέρ συγκεκριμένων ομάδων και 50 % κατά των υπολοίπων.