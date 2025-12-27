Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά

Εμμέσως πλην σαφώς ο Λανουά είχε προαναγγείλει στους διαιτητές ότι θα πατήσει off, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, στη δημόσια προβολή του βίντεο της τηλεκριτικής μετά από κάθε αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι ρέφερι το συνδύασαν μετά καθώς ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ τους έδωσε ραντεβού για την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, με σκοπό την ανάλυση των φάσεων της 15ης αγωνιστικής, αντί για την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η ΕΠΟ να φρέναρε την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά στο Youtube, όμως δεν καταργούνται καθώς οι διαιτητές θα μαθαίνουν τις απόψεις του για τις επίμαχες φάσεις στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις. Σε αυτές εκτός από τους ρέφερι της Super League, επίσης, συμμετέχουν οι βοηθοί και οι παρατηρητές της Super League.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λεπτομερής ανάλυση του αγώνα γίνεται και σε «κλειστά» μίτινγκ, πάντα μέσω τηλεδιασκέψεων, στα οποία παίρνουν μέρος οι εμπλεκόμενοι διαιτητές, βοηθοί του κάθε αγώνα. Τέτοια γίνονται ακόμη και με τη συμμετοχή των ξένων διαιτητών, οι οποίοι έρχονται να σφυρίξουν δύσκολο ματς. Ακόμη, οι διαιτητές έχουν 72 ώρες, μετά από κάθε αγώνα τους, να απαντήσουν σε ερωτήματα που σχετίζονται με την αυτό-αξιολόγηση των αγώνων τους, ουσιαστικά γίνονται παρατηρητές του εαυτού τους.

Οι διαιτητές δεν ένιωθαν την παραμικρή πίεση με την δημόσια ανάρτηση των βίντεο του Λανουά, όπως προκύπτει από μεταξύ τους συζητήσεις. Η πίεση που ένιωθαν, πέραν αυτής πριν, στη διάρκεια και μετά τον αγώνα, είχε να κάνει με τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις του Λανουά. Είτε αυτός είτε ο Βαλέρι τους έβγαζαν στη σέντρα και, σε κάποιες περιπτώσεις, μερικοί ρέφερι ένιωθαν ότι οι αρμόδιοι της ΚΕΔ τους εξέθεταν στους συναδέλφους τους.

Το συμπέρασμα που προκύπτει με το «μαύρο» στην δημόσια ανάρτηση των βίντεο της τηλεκριτικής είναι ότι ο Λανουά ένιωθε την πίεση. Επειδή ο Γάλλος έκανε δημόσιες σχέσεις δεν ήθελε να ρισκάρει το ενδεχόμενο να πληγεί προσωπικά και να μην ανανεωθεί το συμβόλαιό του μετά το καλοκαίρι του 2026. Ο Λανουά παράβλεπε ότι κάποιες απόψεις για κάποιες φάσεις πήγαιναν κόντρα στην άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φιλάθλων για τον αν π.χ. είναι πέναλτι, κόκκινη κτλ. Δεν είναι ο μοναδικός που ξέρει κανονισμούς, άσχετα αν νομίζει ότι έχει το αλάθητο.

Μπορεί η ΕΠΟ να φρέναρε την τηλεκριτική του Λανουά, όμως ο καθρέπτης της διαιτησίας είναι το γήπεδο. Δεν αλλάζει ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι.