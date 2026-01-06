Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Εδώ η ΚΕΔ, εκεί ο Λανουά, πουθενά οι αρμόδιοι της διαιτησίας. Στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος λόγω των γιορτών προτίμησαν να κατεβάσουν τα ρολά, να φύγουν για διακοπές στο εξωτερικό από το να κάνουν μαθήματα στους ρέφερι.

Ο Λανουά έβαλε και την τηλεκπαίδευση στο «ψυγείο» αν και χρωστά στους ρέφερι την ανάλυση των φάσεων της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Όμως, αποφεύγει να απαντήσει στις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού ότι δεν δόθηκε πέναλτι στο ματς με την Κηφισιά (1-1) αλλά και του ΟΦΗ που φώναξε ότι προηγήθηκαν επιθετικά φάουλ πριν από τα δυο γκολ της ΑΕΚ. Ξέρει ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και περισσότερο δείχνει να τον ενδιαφέρουν οι δημόσιες σχέσεις, παρά η βελτίωση της εικόνας της διαιτησίας.

Το επόμενο δια ζώσης σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Ήταν ένας ακόμη λόγος για να γίνει τηλεκπαίδευση στο διάστημα των γιορτών (σ.σ. σε πρωταθλήματα του εξωτερικού παίζουν αγώνες) καθώς είναι πολύς ο χρόνος μέχρι τον Φεβρουάριο. Όμως, το μόνο που έκαναν ο Λανουά και η ΚΕΔ ήταν να ειδοποιήσουν τους ρέφερι ότι στο σεμινάριο θα διεξαχθούν αγωνιστικά τεστ και όχι έλεγχος φυσικής κατάστασης, δηλαδή δεν θα ορίζονται όσοι θα κοπούν και με τον τρόπο αυτό τους έβαλαν στην… πρίζα, ώστε να μην αμελήσουν προπονήσεις.

Κατά τα άλλα ο Λανουά δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει αν θα επαναφέρει το βίντεο της τηλεκριτικής. Το άφησε κι αυτό για μετά τις γιορτές. Ουσιαστικά αγνόησε και το ομόφωνο αίτημα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος υποστήριξε ότι θα ρωτήσει τους συνεργάτες του και από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση! Λογικά, η τηλεκριτική κάποια στιγμή θα επανέλθει.

Υπήρχαν λόγοι που ο Λανουά έπρεπε να ρίξει βάρος στην εκπαίδευση και στην καλύτερη προετοιμασία των διαιτητών. Ο ένας είναι τα πολλά λάθη, ο δεύτερος ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι και ο τρίτος ότι το πρωτάθλημα μπαίνει σε κρίσιμη καμπή.

Κατάλαβε κάτι ο Λανουά από την τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου; Δεν αντιλήφθηκε ότι υπάρχουν παράπονα για την κακή εικόνα της διαιτησίας; Νομίζει ότι με τέτοια χάλια θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του;