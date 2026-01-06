sports betsson
Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 06 Ιανουαρίου 2026 | 17:21

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Ούτε ένα μάθημα από τον Λανουά στους ρέφερι το διάστημα των γιορτών, προτιμώντας τις διακοπές από το να προβληματιστεί με τα πολλά λάθη. Ο Λανουά αγνόησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Εδώ η ΚΕΔ, εκεί ο Λανουά, πουθενά οι αρμόδιοι της διαιτησίας. Στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος λόγω των γιορτών προτίμησαν να κατεβάσουν τα ρολά, να φύγουν για διακοπές στο εξωτερικό από το να κάνουν μαθήματα στους ρέφερι.

Ο Λανουά έβαλε και την τηλεκπαίδευση στο «ψυγείο» αν και χρωστά στους ρέφερι την ανάλυση των φάσεων της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Όμως, αποφεύγει να απαντήσει στις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού ότι δεν δόθηκε πέναλτι στο ματς με την Κηφισιά (1-1) αλλά και του ΟΦΗ που φώναξε ότι προηγήθηκαν επιθετικά φάουλ πριν από τα δυο γκολ της ΑΕΚ. Ξέρει ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και περισσότερο δείχνει να τον ενδιαφέρουν οι δημόσιες σχέσεις, παρά η βελτίωση της εικόνας της διαιτησίας.

Το επόμενο δια ζώσης σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Ήταν ένας ακόμη λόγος για να γίνει τηλεκπαίδευση στο διάστημα των γιορτών (σ.σ. σε πρωταθλήματα του εξωτερικού παίζουν αγώνες) καθώς είναι πολύς ο χρόνος μέχρι τον Φεβρουάριο. Όμως, το μόνο που έκαναν ο Λανουά και η ΚΕΔ ήταν να ειδοποιήσουν τους ρέφερι ότι στο σεμινάριο θα διεξαχθούν αγωνιστικά τεστ και όχι έλεγχος φυσικής κατάστασης, δηλαδή δεν θα ορίζονται όσοι θα κοπούν και με τον τρόπο αυτό τους έβαλαν στην… πρίζα, ώστε να μην αμελήσουν προπονήσεις.

Κατά τα άλλα ο Λανουά δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει αν θα επαναφέρει το βίντεο της τηλεκριτικής. Το άφησε κι αυτό για μετά τις γιορτές. Ουσιαστικά αγνόησε και το ομόφωνο αίτημα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος υποστήριξε ότι θα ρωτήσει τους συνεργάτες του και από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση! Λογικά, η τηλεκριτική κάποια στιγμή θα επανέλθει.

Υπήρχαν λόγοι που ο Λανουά έπρεπε να ρίξει βάρος στην εκπαίδευση και στην καλύτερη προετοιμασία των διαιτητών. Ο ένας είναι τα πολλά λάθη, ο δεύτερος ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι και ο τρίτος ότι το πρωτάθλημα μπαίνει σε κρίσιμη καμπή.

Κατάλαβε κάτι ο Λανουά από την τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου; Δεν αντιλήφθηκε ότι υπάρχουν παράπονα για την κακή εικόνα της διαιτησίας; Νομίζει ότι με τέτοια χάλια θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του;

Economy
Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι
On Field 06.01.26

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγγλική ομάδα (με την οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο) «άρπαξε» τον νεαρό προπονητή του Στρασβούργου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV, αλλά και τη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση του Άρη επί του Παναιτωλικού στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
On Field 06.01.26

Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…

Ο Νορβηγός «παίζει» δυνατά για να καθίσει εκ νέου στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου επικράτησε «παγωμάρα» στο ενδεχόμενο επιστροφής του Νορβηγού…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;
Οριακές ισορροπίες 06.01.26

Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;

Καθώς οι διεθνείς θεσμοί αποδυναμώνονται, η διπλωματία καρκινοβατεί και ο εθνικισμός γιγαντώνεται, οι λάθος υπολογισμοί γίνονται πιο πιθανοί, το ίδιο ένας γενικευμένος πόλεμος στον 21ο αιώνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;
Έχει δίκιο; 06.01.26

Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;

Το ΝΑΤΟ χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι το χρειάζονται οι ΗΠΑ. Και καμία ευρωπαϊκή δύναμη δεν έχει ισχύ να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά. Μήπως η Γροιλανδία είναι ο επόμενος στόχος του Τραμπ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη
Δήλωση του Νίλσεν 06.01.26

Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη

«Θέλω να καλέσω εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν διάλογο με σεβασμό μέσω των κατάλληλων διπλωματικών και πολιτικών οδών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες
Στο Κέντρο Κένεντι 06.01.26 Upd: 18:40

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό», παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μίλησε για μια «εντυπωσιακά στρατηγική επιχείρηση».

Σύνταξη
Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»
«Συμφωνία τώρα!» 06.01.26

Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας είναι πεπεισμένος ότι η μόνη σωτηρία για το Κίεβο είναι η σύναψη μια συμφωνίας ειρήνης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβέτσκι, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
