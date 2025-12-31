Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

«Συγκρίνετε και λέτε ότι έχουμε ίδιες περιπτώσεις και διαφορετική ανάλυση. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μια φάση δεν είναι ίδια με την άλλη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης (30/12) της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Χωρίς να το καταλάβει ο Γάλλος, επικεφαλής της ΚΕΔ, ομολόγησε ότι καταργεί τα βίντεο της UEFA!

Αναφερόμαστε στο εκπαιδευτικό υλικό-βίντεο για κατευθυντήριες οδηγίες προς τους διαιτητές, πάντα με βάση τους κανονισμούς, το οποίο η UEFA στέλνει στην ΕΠΟ για να γίνονται μαθήματα για τη βελτίωση των διαιτητών και να υπάρχει κοινή φιλοσοφία στην εφαρμογή των κανονισμών. Αυτά τα βίντεο γεμίζουν με φάσεις από διάφορα πρωταθλήματα, με σκοπό οι διαιτητές να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις.

Εφόσον ο Λανουά θεωρεί ότι «ποτέ μια φάση δεν είναι ίδια με την άλλη» δεν έχει νόημα να κάνει μαθήματα κανονισμών, ούτε να καλεί τους διαιτητές, βοηθούς και παρατηρητές της Super League σε τηλεδιασκέψεις μετά από κάθε αγωνιστική. Θα μπορούσε απλά να παπαγαλίζει τους κανονισμούς ή να βάζει τους διαιτητές να τους μαθαίνουν σαν… ποιήματα! Αλήθεια, έχει δει τις γραπτές εξετάσεις του καλοκαιριού; Θυμάται που έτρεχε να τα μαζέψει όταν οι πολλοί κομμένοι διαιτητές της SL 2 άρχισαν να διαρρέουν (στους επικοινωνιακούς φίλους της ΕΠΟ) ότι η μετάφραση των ερωτήσεων και των πολλαπλών απαντήσεων έγινε μέσω της …google;

Παράλληλα, ο Λανουά ομολόγησε ότι κάνει λάστιχο τους κανονισμούς. Πως είναι δυνατόν οι φάσεις να είναι διαφορετικές; Ο κανονισμός π.χ. για τα πέναλτι, τις κόκκινες κάρτες, τα οφσάιντ δεν είναι ίδιος; Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε την εντύπωση ότι μεταχειρίστηκε αυτές τις δικαιολογίες για να βάλει κάτω από το χαλί τις δημόσιες σχέσεις του, ανάλογα με το ποια ομάδα αδικείται ή ευνοείται.

«Κάνουμε το βίντεο για να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τους Κανόνες Παιχνιδιού ή τις οδηγίες που έχουμε από την UEFA και την FIFA. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε κάθε εβδομάδα 50-60 φάσεις», είπε επίσης ο Λανουά, στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Άλλη μια απίστευτη δικαιολογία. Μετά από κάθε αγωνιστική ο ντόρος γίνεται το πολύ για 3-4 φάσεις! Κι εδώ, γελάει ο κόσμος.

«Έχω τονίσει και στο παρελθόν ότι όποια ομάδα χρειάζεται κάποια αποσαφήνιση, είμαστε στη διάθεσή της», τόνισε ο μεσιέ Λανουά. Αυτός δεν μας έλεγε ότι η τηλεκριτική του έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα; Αν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στις ομάδες αφενός μπορεί να κατηγορηθεί για δημόσιες σχέσεις αφετέρου προκύπτει το ερώτημα πως θα μάθουν οι φίλαθλοι τους κανονισμούς. Χώρια που δεν ανακοινώνει ποιοι παράγοντες ομάδες και για ποιον λόγο επισκέπτονται την ΚΕΔ.