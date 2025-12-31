sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Τα στραβά κι ανάποδα της διαιτησίας που ο Λανουά δεν αλλάζει
Τα στραβά κι ανάποδα της διαιτησίας που ο Λανουά δεν αλλάζει

Ο Γάλλος έχει δημιουργήσει προβλήματα εξαιτίας της φιλοσοφίας του που γυρίζουν μπούμερανγκ και δεν γίνονται βήματα προς τα εμπρός

Ο γιαλός δεν είναι στραβός αλλά ο Λανουά αρμενίζει στραβά. Ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ, ο οποίος είναι 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, βλέπει τα στραβά κι ανάποδα της διαιτησίας, όμως δεν τα αλλάζει και δίνει την εντύπωση ότι αυτό το κάνει για να δείξει ότι καινοτομεί. Όμως, ο Γάλλος έχει δημιουργήσει προβλήματα εξαιτίας της φιλοσοφίας του που γυρίζουν μπούμερανγκ, με αποτέλεσμα να μην γίνονται βήματα προς τα εμπρός.

Ο Λανουά δείχνει να μην έχει καταλάβει ότι το ζητούμενο είναι να πάει η διαιτησία καλά και όχι ντε και καλά να κάνει αλλαγές ή δημόσιες σχέσεις καθώς ο καθρέπτης είναι το γήπεδο. Με αυτά που κάνει δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι δεν έχει καταλάβει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής διαιτησίας, ότι δεν έχει προσαρμοστεί, ενώ την προηγούμενη σεζόν πήγαινε καλύτερα! Μήπως «ελληνοποιήθηκε»;

Ο Λανουά είναι υπερσυγκεντρωτικός. Για αυτόν υπάρχει μόνο η γνώμη της ΚΕΔ και όχι η γνώμη των παρατηρητών. Ουσιαστικά οι παρατηρητές είναι σε διακοσμητικό ρόλο και δεν θα είναι έκπληξη αν όλες οι εκθέσεις, όλως τυχαίως, συμφωνούν με αυτές της ΚΕΔ!

Ο Λανουά σε κάποιες περιπτώσεις ορίζει παρατηρητές που ανήκουν στην ίδια ΕΠΣ με τους διαιτητές που σφυρίζουν τους αγώνες. Προφανώς, δεν έχει καταλάβει ότι στην Ελλάδα μετράει το μέσον και υπάρχει πιθανότητα ο παρατηρητής να «τσιμπήσει» τη βαθμολογία προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί στο τέλος να αδικηθεί κάποιος άλλος διαιτητής και να μείνει εκτός πινάκων.

Ένα άλλο φαινόμενο, κυρίως στις χαμηλότερες κατηγορίες, έχει να κάνει με το ότι ορίζεται διαιτητής που μένει στην ίδια πόλη-νομό με τη γηπεδούχο ομάδα. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι διαιτητές ανήκουν σε άλλες ΕΠΣ από τον τόπο διαμονής τους! Αν στην ΚΕΔ δεν τα ξέρουν είναι πρόβλημα, όμως είναι σύμπτωση να τους βάζουν σε τέτοια ματς;

Προκαλεί απορίες το γεγονός ότι οι περισσότεροι διαιτητές και βοηθοί είναι από ΕΠΣ της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, από αυτές προωθήθηκαν στις αξιολογήσεις του καλοκαιριού. Αν λάβουμε υπόψη ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι, δεν είναι οι καλύτεροι, ούτε οι αξιολογήσεις ήταν αξιοκρατικές.

Προκαλεί απορίες και ότι ο Λανουά δεν τιμωρεί τους διαιτητές με τα ίδια κριτήρια. Όπως φαίνεται οι τιμωρίες επιβάλλονται με κριτήριο υπέρ ή εναντίον ποιας ομάδας έγινε το λάθος και με βάση αυτό άλλοι ρέφερι απαλλάσσονται και… βραβεύονται με σερί ορισμούς.

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Αφενός, έστω και σπάνια, διαρρέουν ορισμοί πριν ανακοινωθούν αφετέρου διαρρέουν και απόψεις του για τηλεκριτική επίμαχων φάσεων πριν ανακοινωθεί!

Με ποιά κριτήρια ο Λανουά σε κάποιους διαιτητές δίνει διπλούς ορισμούς και σε άλλους έναν ή κανέναν; Γιατί υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά για διαιτητές που ο ίδιος επέλεξε να είναι στον πίνακα;

Ποιός ο λόγος να υπάρχει πίνακας «ειδικών VAR» μόνο με δυο άτομα (Κουμπαράκης, Πουλικίδης); Για να γελάει ο κόσμος; Γιατί από τους νέους ρέφερι πιστοποιήθηκαν οι μισοί για VAR και όχι όλοι;

