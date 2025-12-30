Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Όλα δείχνουν ότι ο Λανουά ξαναβγαίνει μπροστά στην κάμερα για να σχολιάζει τις αποφάσεις των διαιτητών μετά από κάθε αγωνιστική. Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού για να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, κάτι που έγινε σήμερα (30/12), οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη (σ.σ. στη φωτογραφία).

Η ανατροπή, φαίνεται, πως έγινε και η τηλεκριτική αναμένεται να επιστρέψει την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, λίγο πριν ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, των βοηθών και των παρατηρητών για τα ματς της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η οποία διεξήχθη το διάστημα 20-22/12. Ούτως ή άλλως η ΚΕΔ θα έχει ετοιμάσει το βίντεο για να το προβάλει σε αυτούς, κάτι που δεν έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, όπως συνηθίζονταν. Εκτός αν υπάρχουν λόγοι που οδηγούν στο… κρυφτό του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Θα είναι απίθανο να μην σχολιάσει ο Λανουά τον απαράδεκτο VAR Κουμπαράκη (Κυκλάδων) που ήταν σε πολλά ματς του Ολυμπιακού. Ηταν και στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1 και σκανδαλωδώς δεν κάλεσε τον διαιτητή Ευαγγέλου για να δώσει το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο 90+11’ καθώς ο γκολκίπερ Ραμίρες στην έξοδό του δεν βρήκε την μπάλα αλλά το κεφάλι του Μπιανκόν. Ουσιαστικά, ο Κουμπαράκης εξέθεσε όλη την ΚΕΔ (και τον Βαλέρι που είναι υπεύθυνος VAR) που δημιούργησε «φωτογραφικό» πίνακα ειδικών του VAR μόνο και μόνο για να ορίζεται σε αγώνες, καθώς δεν περνάει τα αγωνιστικά τεστ! Αρα, πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός ορισμών.

Επίσης, μεγάλο θέμα δημιουργήθηκε και με τη διαιτησία στον αγώνα ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1 καθώς οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν ότι προηγούνται επιθετικά φάουλ και στα δυο γκολ της ΑΕΚ. Διαιτητής ήταν ο Φωτιάς (Πέλλας) και VAR o Ευαγγέλου (Αθηνών) που ήταν κατώτεροι των περιστάσεων στο συγκεκριμένο ματς.

Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Λανουά κατάλαβε πόσο δύσκολη είναι η θέση του. Επίσης, είναι αδύνατον να μην συμφωνήσει με το ομόφωνο αίτημα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τη συνέχισε της προβολής του βίντεο της τηλεκριτικής, από την στιγμή που σε όλη την Ευρώπη υπάρχει διαφάνεια στην διαιτησία.

Βέβαια, το θέμα είναι αν θα εξαφανιστεί από τους ορισμούς ο Κουμπαράκης και αν θα τιμωρηθούν οι Ευαγγέλου, Φωτιάς. Οι τιμωρίες των διαιτητών δεν ανακοινώνονται δημόσια και αυτό θα φανεί από τις επιλογές του Λανουά για τα ματς της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.