Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο
Ο Γάλλος συνεχίζει την πολιτική της ασυλίας για όσους κάνουν λάθη. Ο μόνος που έμεινε εκτός των ορισμών των πλέι οφ του Κυπέλλου είναι ο Φωτιάς, ενώ πήρε «βραβείο» και ο Τσακαλίδης.
Και μη χειρότερα! Ο γιαλός δεν είναι στραβός αλλά στραβά αρμενίζει ο Λανουά αφού παρέχει ασυλία και δίνει ορισμούς-βραβεία σε διαιτητές που κάνουν λάθη. Απόδειξη ότι ο Γάλλος όρισε στους αγώνες των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Ευαγγέλου (Αθηνών). Ο Κουμπαράκης επιλέχθηκε VAR στο παιχνίδι της Τρίτης (6/1) Αρης-Παναιτωλικός, ενώ ο Ευαγγέλου θα έχει τον ίδιο ρόλο στο ματς ΟΦΗ-Αστέρας που γίνεται μια μέρα αργότερα (Τετάρτη, 7/1).
Θυμίζουμε ότι οι Κουμπαράκης, Ευαγγέλου δεν έδωσαν πέναλτι-μαρς υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα (90+11’) με την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο πρώτος ήταν VAR και έκλεισε τα μάτια σε ξεκάθαρη παράβαση (σ.σ. ο τερματοφύλακας Ραμίρες έκανε έξοδο και δεν βρήκε τη μπάλα αλλά το κεφάλι του Μπιανκόν), ενώ εκτός των άλλων ο Ευαγγέλου ανέχθηκε τη δυσφήμιση του ποδοσφαίρου από τον τερματοφύλακα και άλλους παίκτες της Κηφισιάς με καθυστερήσεις. Να προσθέσουμε ότι ο Κουμπαράκης ως VAR έχει κάνει κι άλλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού και υπέρ των ανταγωνιστών του για τον τίτλο.
Ο Ευαγγέλου ήταν και VAR και στο ματς ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1, όπου οι φιλοξενούμενοι φώναξαν ότι προηγήθηκαν επιθετικά φάουλ πριν από τα δυο γκολ των γηπεδούχων αλλά δεν έκανε παρέμβαση για να ακυρωθούν. Διαιτητής ήταν ο Φωτιάς. Ορίστηκε και ο Τσακαλίδης ο διαιτητής του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0 (στην παράταση, κ.α. 0-0) που ακύρωσε το γκολ του Μουζακίτη.
Το ματς ΠΑΟΚ-Ατρόμητος θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου (Αθηνών), ο Σιδηρόπουλος θα διαιτητεύσει Αρης-Παναιτωλικός, ο Τσακαλίδης Βόλος-Κηφισιά και ο Παπαδόπουλος ΟΦΗ-Αστέρας.
Αναλυτικά, οι ορισμοί διαιτητών:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
3η Φάση – Play-offs
Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
15:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαΐας),
Παπαδάκης (Ηρακλείου)
4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)
17:30 ΒΟΛΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ
Διαιτητής: Τσακαλίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Νικολακάκης (Λασιθίου),
Κωνσταντίνου (Πρέβεζας)
4ος: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
VAR: Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)
Παρατηρητής: Τριτσώνης (Αθηνών)
20:00 ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας),
Μπαλιάκας (Κοζάνης)
4ος: Μόσχου (Λασιθίου)
VAR: Πολυχρόνης (Πιερίας)
AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Παρατηρητής: Κυρίου (Αρκαδίας)
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026
17:00 ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR FC
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Στεφανής (Καρδίτσας),
Βαλιώτης (Λάρισας)
4ος: Κατοίκος (Αθηνών)
VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών)
AVAR: Κουκούλας (Λέσβου)
Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)
