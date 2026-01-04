Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο

Και μη χειρότερα! Ο γιαλός δεν είναι στραβός αλλά στραβά αρμενίζει ο Λανουά αφού παρέχει ασυλία και δίνει ορισμούς-βραβεία σε διαιτητές που κάνουν λάθη. Απόδειξη ότι ο Γάλλος όρισε στους αγώνες των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Ευαγγέλου (Αθηνών). Ο Κουμπαράκης επιλέχθηκε VAR στο παιχνίδι της Τρίτης (6/1) Αρης-Παναιτωλικός, ενώ ο Ευαγγέλου θα έχει τον ίδιο ρόλο στο ματς ΟΦΗ-Αστέρας που γίνεται μια μέρα αργότερα (Τετάρτη, 7/1).

Θυμίζουμε ότι οι Κουμπαράκης, Ευαγγέλου δεν έδωσαν πέναλτι-μαρς υπέρ του Ολυμπιακού στον αγώνα (90+11’) με την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο πρώτος ήταν VAR και έκλεισε τα μάτια σε ξεκάθαρη παράβαση (σ.σ. ο τερματοφύλακας Ραμίρες έκανε έξοδο και δεν βρήκε τη μπάλα αλλά το κεφάλι του Μπιανκόν), ενώ εκτός των άλλων ο Ευαγγέλου ανέχθηκε τη δυσφήμιση του ποδοσφαίρου από τον τερματοφύλακα και άλλους παίκτες της Κηφισιάς με καθυστερήσεις. Να προσθέσουμε ότι ο Κουμπαράκης ως VAR έχει κάνει κι άλλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού και υπέρ των ανταγωνιστών του για τον τίτλο.

Ο Ευαγγέλου ήταν και VAR και στο ματς ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1, όπου οι φιλοξενούμενοι φώναξαν ότι προηγήθηκαν επιθετικά φάουλ πριν από τα δυο γκολ των γηπεδούχων αλλά δεν έκανε παρέμβαση για να ακυρωθούν. Διαιτητής ήταν ο Φωτιάς. Ορίστηκε και ο Τσακαλίδης ο διαιτητής του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0 (στην παράταση, κ.α. 0-0) που ακύρωσε το γκολ του Μουζακίτη.

Το ματς ΠΑΟΚ-Ατρόμητος θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου (Αθηνών), ο Σιδηρόπουλος θα διαιτητεύσει Αρης-Παναιτωλικός, ο Τσακαλίδης Βόλος-Κηφισιά και ο Παπαδόπουλος ΟΦΗ-Αστέρας.

Αναλυτικά, οι ορισμοί διαιτητών:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

3η Φάση – Play-offs

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

15:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Μεϊντανάς (Αχαΐας),

Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος: Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Παρατηρητής: Μπίκας (Χαλκιδικής)

17:30 ΒΟΛΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Νικολακάκης (Λασιθίου),

Κωνσταντίνου (Πρέβεζας)

4ος: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Ματσούκας (Εύβοιας)

Παρατηρητής: Τριτσώνης (Αθηνών)

20:00 ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας),

Μπαλιάκας (Κοζάνης)

4ος: Μόσχου (Λασιθίου)

VAR: Πολυχρόνης (Πιερίας)

AVAR: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Παρατηρητής: Κυρίου (Αρκαδίας)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

17:00 ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR FC

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Στεφανής (Καρδίτσας),

Βαλιώτης (Λάρισας)

4ος: Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών)

AVAR: Κουκούλας (Λέσβου)

Παρατηρητής: Μάνταλος (Καβάλας)