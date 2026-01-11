«Χειρουργείο» του Νορβηγού Σάγκι υπέρ της ΑΕΚ (vid)

Ανατριχίλα με τους Νορβηγούς διαιτητές του αγώνα Αρης-ΑΕΚ. Εκαναν το άσπρο-μαύρο για να ακυρώσουν γκολ του Αρη με… κατά φαντασία επιθετικό φάουλ.

Στο 58’ ο Άρης πέτυχε γκολ (2-1), όμως ο Νορβηγός VAR Χάγκενες συνέστησε κακώς στον συμπατριώτη του διαιτητή Σάγκι να κάνει ανασκόπηση της φάσης, ο διαιτητής όταν είδε την φάση κακώς αποφάσισε να σφυρίξει φάουλ και να ακυρώσει το γκολ. Δεν υπήρξε επιθετικό φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης, ήταν μια φυσιολογική επαφή και κακώς δεν μέτρησε το γκολ του Ντούντου.

Δείτε το βίντεο:

Αυτά γίνονται όταν ο Λανουά φέρνει διαιτητές από το κάτω ράφι. Ο Νορβηγός είναι ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της ΟΥΕΦΑ και προέρχεται από πρωτάθλημα που έχει διακοπή. Άλλη μια επιβεβαίωση ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος. Μήπως για αυτό ο Λανουά δεν πήγε παρατηρητής διαιτησίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπως συνηθίζει όταν φέρνει ξένους διαιτητές;