«Χειρουργείο» του Νορβηγού Σάγκι υπέρ της ΑΕΚ (vid)
Το άσπρο-μαύρο έκανε ο Νορβηγός Σάγκι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» καθώς ακύρωσε γκολ του Αρη με… κατά φαντασία επιθετικό φάουλ
- Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
- Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
- «Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
- Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ανατριχίλα με τους Νορβηγούς διαιτητές του αγώνα Αρης-ΑΕΚ. Εκαναν το άσπρο-μαύρο για να ακυρώσουν γκολ του Αρη με… κατά φαντασία επιθετικό φάουλ.
Στο 58’ ο Άρης πέτυχε γκολ (2-1), όμως ο Νορβηγός VAR Χάγκενες συνέστησε κακώς στον συμπατριώτη του διαιτητή Σάγκι να κάνει ανασκόπηση της φάσης, ο διαιτητής όταν είδε την φάση κακώς αποφάσισε να σφυρίξει φάουλ και να ακυρώσει το γκολ. Δεν υπήρξε επιθετικό φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης, ήταν μια φυσιολογική επαφή και κακώς δεν μέτρησε το γκολ του Ντούντου.
Δείτε το βίντεο:
Αυτά γίνονται όταν ο Λανουά φέρνει διαιτητές από το κάτω ράφι. Ο Νορβηγός είναι ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της ΟΥΕΦΑ και προέρχεται από πρωτάθλημα που έχει διακοπή. Άλλη μια επιβεβαίωση ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος. Μήπως για αυτό ο Λανουά δεν πήγε παρατηρητής διαιτησίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπως συνηθίζει όταν φέρνει ξένους διαιτητές;
- Ίντερ – Νάπολι 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο Τζουζέπε Μεάτσα
- Ελλάδα – Γεωργία 20-6: Επιβλητικοί οι Άνδρες στην πρεμιέρα τους στο Ευρωπαϊκό (vid)
- Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
- Πήρε το Super Cup η Μπάρτσα, 3-2 τη Ρεάλ με υπογραφή Ραφίνια
- Super League: Όλα τα γκολ της 16ης αγωνιστικής (vids)
- Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
- Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι»
- Χιμένεθ: «Το γκολ του Ντουντού έπρεπε να μετρήσει!»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις