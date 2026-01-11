Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Άρης – ΑΕΚ και τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)

Αλλαγή σκηνικού στην κορυφή και μαζί στη βαθμολογία της Super League μετά και το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η Ένωση δεν κατάφερε να νικήσει τους Θεσσαλονικείς και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες με σκορ 1-1, κάτι που μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, περνώντας ξανά στην πρώτη θέση με 39 πόντους, ενώ οι κιτρινόμαυροι πήγαν στους 38, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στον Πανσερραϊκό, του οποίου και επικράτησε με 3-0 ανεβαίνοντας έτσι στους 25 βαθμούς και την 5η θέση, ενώ οι Σερραίοι συνεχίζουν να προβληματίζουν παραμένοντας στην τελευταία θέση με μόλις 5 πόντους.

Θυμίζουμε πως χθες, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν του Ατρόμητου εκτός έδρας με 2-0, ενώ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου νίκησε τον Παναιτωλικό με 3-0 στο Αγρίνιο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (17η):

17/01 15:30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά

17/01 18:30 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (αναβλήθηκε)

18/01 17:00 ΑΕΛ Νovibet-Άρης

18/01 19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

18/01 21:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

19/01 18:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

19/01 20:00 Βόλος-Ατρόμητος