Άνοιξε το σκορ με τον Κοϊτά η ΑΕΚ, απάντησε με Γένσεν ο Άρης (1-1, vids)
Η Ένωση προηγήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης στο 8ο λεπτό με τον Κοϊτά, αλλά ο Άρης απάντησε τρία λεπτά αργότερα με τον Γένσεν.
Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης, για την 16η αγωνιστική της Super League, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-1.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κοϊτά. Ο Τεχέρο έκανε τραγικό λάθος, ο Λιούμπιτσιτς βγήκε απέναντι από τον Αθανασιάδη, «έσπασε» ωραία στον Κοϊτά και αυτός σε κενή εστία έδωσε το προβάδισμα στην Ένωση.
Δείτε το γκολ:
Οι γηπεδούχοι όμως απάντησαν άμεσα. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ που είχε κερδίσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Λιούμπιτσιτς απομάκρυνε πάνω στον Γένσεν και αυτός με δυνατό μονοκόμματο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.
Δείτε το γκολ:
- Νίκολιτς: «Κάναμε πολλά λάθη, ούτε ένας παίκτης δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε»
- Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Άρης – ΑΕΚ (pic)
- Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)
- «Χειρουργείο» του Νορβηγού Σάγκι υπέρ της ΑΕΚ (vid)
- Στριμωγμένος στην «γωνία του ρινγκ» ο Τόμας Φρανκ
- LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 1-2: Σπουδαία πρόκριση για τους «γλάρους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις