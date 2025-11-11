Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)

Λένε πως πολλές φορές η Στατιστική είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δείξεις… αυτά που δεν μπορείς να αποδείξεις. Άλλωστε, γι αυτό και «οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια». Στην περίπτωση του φετινού Λεβαδειακού όμως, όχι απλά λένε όλη την αλήθεια για την φοβερή ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά επιβεβαιώνουν μέχρι κεραίας και αυτά που βλέπουν όλοι μέσα στο γήπεδο: οι Βοιωτοί, δέκα αγωνιστικές «μέσα» στη σεζόν της Super League, κάνουν πρωταθλητισμό.

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα… διεκδικήσουν και τον τίτλο μέχρι τέλους. Αντίστοιχα όμως, αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να τους πει και το ότι… δεν θα τρελάνουν κόσμο ως το τέλος! Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, τα νούμερα είναι εκεί. Όπως εκεί είναι και η εικόνα, που είναι αδιάψευστος μάρτυρας του εξαιρετικού ποδοσφαίρου που παίζει ο 4ος της βαθμολογίας της Super League.

Πέρα από την τέταρτη θέση και το -7 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή, ο Λεβαδειακός έχει να… πει πολλά περισσότερα πράγματα! Κάποια εξ αυτών, ιστορικά…

Στατιστικές πρωτιές… πρωταθλητισμού

Αρχικά, με 26 γκολ σε 10 αγωνιστικές, έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Δεύτερος είναι ο νταμπλούχος και πρωτοπόρος της Super League, Ολυμπιακός με 23, στην τρίτη θέση με 20 γκολ ο δεύτερος της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ, ενώ πολύ πίσω βρίσκονται Παναθηναϊκός (12) και ΑΕΚ (11).

Όμως πέρα από τον καθαρό αριθμό των γκολ, ο Λεβαδειακός είναι και η πιο «οικονομική», η πιο εύστοχη επιθετικά ομάδα. Με 127 τελικές προσπάθειες, βρίσκεται στην 7η θέση της λίστας, όμως αυτό αντίστοιχα δημιουργεί και το καλύτερο ποσοστό γκολ ανά τελική προσπάθεια, με δείκτη 0,20.

Επιπλέον, είναι και η πιο δημιουργική ομάδα, αφού έχει και τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα με 16, ενώ δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 14. Κάτι που δείχνει ότι πέρα από το γεγονός ότι σκοράρει πολύ, το κάνει και με οργανωμένο, ομαδικό, ποδόσφαιρο. Συνεχίζοντας με την στατιστική, πολύ κοντά στην κορυφή είναι και στην κατηγορία των επιτυχημένων πασών, κάτι που επίσης δείχνει την ικανότητα της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου να παίζει με τη μπάλα κάτω, να δημιουργεί, να επιτίθεται και όχι να… κλέβει τα αποτελέσματα. Με 289 πάσες είναι στην 3η θέση της Super League, στην 1η είναι ο ΠΑΟΚ με 320 και στη 2η ο Ολυμπιακός με 299. Τέλος, πολύ καλός είναι και στον τομέα των λαθών, αφού παρά το γεγονός πως έχει τη μπάλα στα πόδια και συνήθως επιτίθεται, έχει κάνει μόλις 303, αριθμός που τον φέρνει στην 7η θέση, πίσω από ΠΑΟΚ (351) και Ολυμπιακό (314).

Το γεγονός ότι μια ομάδα της Περιφέρειας καταφέρνει σε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές να είναι είτε πρώτη, είτε πολύ κοντά στην κορυφή και να κοιτάζει στα μάτια τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι ένα επίτευγμα που για να βρει κανείς κάτι αντίστοιχο, θα πρέπει πιθανότατα να ανατρέξει ίσως σε μια από τις ιστορικότερες σεζόν του ελληνικού ποδοσφαίρου, το 1987-88, όταν πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Λάρισα.

Το βίντεο… επιβεβαιώνει

Άσχετα όμως με τα νούμερα και τις στατιστικές κατηγορίες, η συνολική εικόνα του Λεβαδειακού πάνω στο χορτάρι είναι που «μαρτυρά» όσα εντυπωσιακά κάνει φέτος. Ακόμη και οι ήττες του, από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ήταν οριακές, με ένα γκολ διαφορά, 3-2 από τους Πειραιώτες, 1-0 από την Ένωση. Αντίστοιχα, όταν νικά, συνήθως… ισοπεδώνει τον αντίπαλο. Τον ΠΑΟΚ 4-0 στο Κύπελλο. Ίδιο σκορ επί του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα. Εξάρα (6-0) στον Παναιτωλικό. Πεντάρα (5-2) την περασμένη Κυριακή επί του Πανσερραϊκού. Όλες νίκες με καταπληκτικό ποδόσφαιρο.

Με την εικόνα να παίρνει τη θέση της Στατιστικής και να δείχνει φάσεις όπως η παρακάτω, που έγινε viral.

Δείτε Μπενίτεθ, Λουτσεσκου και Μεντι εσείς. pic.twitter.com/7ZTcB0qv7k — Kostis (@notyourbusine7) November 10, 2025

Στο τρίτο γκολ που πετυχαίνει επί των Σερρών, ο Λεβαδειακός κάνει 11 επαφές με τη μπάλα -από τον τερματοφύλακα έως τον σκόρερ- σε έναν επιθετικό αυτοματισμό σεμιναριακού επιπέδου. Μια φάση από αυτές που έχει επαναλάβει σε ουκ ολίγες περιπτώσεις φέτος στα παιχνίδια του και που έχουν μια κοινή συνισταμένη: ο αντίπαλος… παρακολουθεί και θαυμάζει!

Ιστορικά επιτεύγματα

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, η ομάδα του Παπαδόπουλου συνεχίζει τα ιστορικού επιπέδου επιτεύγματά της στη σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής, έγινε μόλις η τέταρτη ομάδα πλην Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Οι τρεις άλλες ομάδες της Περιφέρειας που το έχουν πετύχει κατά το παρελθόν είναι οι ΑΕΛ (1987-88 / 19 γκολ), Εθνικός Πειραιώς (1983-84 / 19 γκολ) και Πανιώνιος (1970-71 / 20 γκολ).

Παράλληλα, τα 26 γκολ και τα υπόλοιπα επιτεύγματα του Λεβαδειακού, τον φέρνουν αυτή τη στιγμή σε τροχιά πρωταθλητισμού, αφού η επίδοση αυτή, μετά από 10 ματς, θυμίζει ομάδες που κατέκτησαν τον τίτλο, ή τουλάχιστον τερμάτισαν πολύ κοντά στην κορυφή. Κάτι αντίστοιχο έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός έξι φορές, ενώ από μία το έχουν κάνει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Αντίστοιχα, η ομάδα του Παπαδόπουλου ξεπερνά όμως και τον… εαυτό της. Και μάλιστα κατά πολύ! Ενδεικτικά, πέρσι είχε πετύχει συνολικά 30 γκολ σε 26 παιχνίδια στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, ενώ τη σεζόν 2022-23 είχε βάλει 25. Φέτος, 11 Νοέμβρη και είναι ήδη στα 26…

Παράλληλα, με τις πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες που έχει ως τώρα στη φετινή Super League, ο Λεβαδειακός έχει κάνει επίδοση ρεκόρ στην ιστορία του σε αυτό το σημείο της χρονιάς, αφού η δεύτερη πλέον καλύτερη επίδοση του, ήταν αυτή της σεζόν 1989-90, όταν είχε 5 νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες.