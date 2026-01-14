Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των προημιτελικών
Τα κανάλια που θα δείξουν τα σημερινά παιχνίδια για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson - Πού θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ...
Στις μάχες για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson θα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα.
Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Δικέφαλο του Βορρά στις 18:30 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.
Νωρίτερα, στις 17:00 η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3.
Στο παιχνίδι που ανοίγει το πρόγραμμα, ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Τέλος, στις 20:30 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Άρη και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αναμετρήσεις είναι νοκ – αόυτ και σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια θα υπάρξουν πέναλτι.
Στα ημιτελικά θα έχουμε και πάλι διπλούς αγώνες. Οι πρώτοι ημιτελικοί θα διεξαχθούν 3-4 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς τους στις 11-12 Φεβρουαρίου.
Στα ημιτελικά διασταυρώνονται τα ζευγάρια: Παναθηναϊκός ή Άρης – Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ή ΟΦΗ – Λεβαδειακός ή Κηφισιά.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
15:00 Λεβαδειακός- Κηφισιά, Cosmote Sport 1
17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Cosmote Sport 3
18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 2
20:30 Παναθηναϊκός – Άρης, Cosmote Sport 1
