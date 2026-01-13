Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (14/1, 18:30) στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε νοκ-άουτ αναμέτρηση που ο νικητής παίρνει την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το σπουδαίο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του βορρά στο Φάληρο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ντάνιελ Ποντένσε να προπονείται κανονικά, αλλά και τον Ροντινέι με αποτέλεσμα να τους υπολογίζει κανονικά και να τους παίρνει μαζί του στην αποστολή για το αυριανό ματς.
Ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς με 23 ποδοσφαιριστές, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί φυσικά να μην υπολογίζεται, αφού είναι με την εθνική ομάδα του Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπως και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι που είναι στην αποστολή της Νιγηρίας (κοντράρονται μεταξύ τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης).
Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμειναν και οι Λορέντσο Πιρόλα και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ενώ κανονικά συμπεριέλαβε στις επιλογές ο Μεντιλίμπαρ τον Ρούμπεν Βέζο, αλλά και τον Αργύρη Λιατσικούρα.
#OLYPAOK: The Squad 📋 pic.twitter.com/N6uXQJIkgc
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 13, 2026
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
