Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί

Την Τετάρτη (7/1) ολοκληρώνονται οι αγώνες των πλέι-οφ στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με τη διεξαγωγή του ΟΦΗ – Αστέρας στο Ηράκλειο. Πριν ολοκληρωθεί το τελευταίο ματς της ενδιάμεσης αυτής φάσης, η ΕΠΟ ανακοίνωσε και το πλήρες πρόγραμμα της επόμενης, αυτής των «8». Όπως γνωστοποίησε η Ομοσπονδία, όλοι οι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Πρώτο χρονικά ματς των «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson είναι το Λεβαδειακός – Κηφισιά που θα ξεκινήσει στις 15:00. Στις 17:00, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον νικητή του ΟΦΗ – Αστέρας, ενώ το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ προγραμματίστηκε για τις 18:30. Τέλος, στις 20:30 ορίστηκε η σέντρα του Παναθηναϊκός – Άρης.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες της προημιτελικής φάσης είναι επίσης μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι χωρίς παράταση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «8» στο Κύπελλο:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.