Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τους τέσσερις αγώνες να ορίζονται την Τετάρτη 14/1 - Οι ώρες των ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης.
Την Τετάρτη (7/1) ολοκληρώνονται οι αγώνες των πλέι-οφ στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με τη διεξαγωγή του ΟΦΗ – Αστέρας στο Ηράκλειο. Πριν ολοκληρωθεί το τελευταίο ματς της ενδιάμεσης αυτής φάσης, η ΕΠΟ ανακοίνωσε και το πλήρες πρόγραμμα της επόμενης, αυτής των «8». Όπως γνωστοποίησε η Ομοσπονδία, όλοι οι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.
Πρώτο χρονικά ματς των «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson είναι το Λεβαδειακός – Κηφισιά που θα ξεκινήσει στις 15:00. Στις 17:00, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον νικητή του ΟΦΗ – Αστέρας, ενώ το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ προγραμματίστηκε για τις 18:30. Τέλος, στις 20:30 ορίστηκε η σέντρα του Παναθηναϊκός – Άρης.
Σημειώνεται ότι όλοι οι αγώνες της προημιτελικής φάσης είναι επίσης μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι χωρίς παράταση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «8» στο Κύπελλο:
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά
17:00: ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης
18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
20:30: Παναθηναϊκός – Άρης
*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί
- Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»
- LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός
- LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
- Ο Μέσι αποκάλυψε τον «εθισμό» του και η απάντηση του έγινε viral (vid)
- Ποιος είναι ο λόγος που η Ζαλγκίρις κατέθεσε ένσταση για το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (vid)
- Γιατί η νίκη του Τσιτσιπά επί του Φριτς ίσως αποδειχθεί κομβική για τον Ελληνα πρωταθλητή
- Ο Ντόντα Χολ, η εμφάνιση με τη Φενέρ και η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις