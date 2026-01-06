Οριστικό: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Εκπλήρωση της… προφητείας ενός μεγάλου προημιτελικού για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Και οριστικά πλέον Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ σε μια εβδομάδα (13/1) στο «Καραϊσκάκης».

Σε νοκ άουτ παρτίδα προημιτελικών. Απευθείας για το εισιτήριο των ημιτελικών. Εκεί όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει σε διπλή μάχη οποίον επικρατήσει από το Παναθηναϊκός-Άρης.

Οι αναμετρήσεις των προημιτελικών, που επίσης δεν έχουν παράταση, θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη, 13 του μηνός, έως και την Πέμπτη, 15/01.

Τα αποτελέσματα των playoffs:

Άρης – Παναιτωλικός 2-0

Βόλος – Κηφισιά 0-1

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 5-4 πεν. (1-1 κ.δ).

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (7/1, 17:00)

Οι προημιτελικοί

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός ή Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Βόλος ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Αναλυτικά το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου