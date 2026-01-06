Οριστικό: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ο ΠΑΟΚ πέρασε τον Ατρόμητο στην Τούμπα και κατεβαίνει «Καραϊσκάκης» για νοκ άουτ με τον Ολυμπιακό (13/1).
Εκπλήρωση της… προφητείας ενός μεγάλου προημιτελικού για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Και οριστικά πλέον Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ σε μια εβδομάδα (13/1) στο «Καραϊσκάκης».
Σε νοκ άουτ παρτίδα προημιτελικών. Απευθείας για το εισιτήριο των ημιτελικών. Εκεί όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει σε διπλή μάχη οποίον επικρατήσει από το Παναθηναϊκός-Άρης.
Οι αναμετρήσεις των προημιτελικών, που επίσης δεν έχουν παράταση, θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη, 13 του μηνός, έως και την Πέμπτη, 15/01.
Τα αποτελέσματα των playoffs:
Άρης – Παναιτωλικός 2-0
Βόλος – Κηφισιά 0-1
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 5-4 πεν. (1-1 κ.δ).
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (7/1, 17:00)
Οι προημιτελικοί
1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά
3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR
4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης
Οι ημιτελικοί
1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός ή Άρης
2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Βόλος ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Αναλυτικά το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου
Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου
Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου
Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου
Τελικός: 25 Απριλίου
