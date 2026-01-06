Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)

Με δύο ασίστ του Μισεουί κι από ένα γκολ των Μορόν (30′ κεφαλιά) και Ράτσιτς (44′ σουτ) ο Άρης νίκησε άνετα τον Παναιτωλικό με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Εκεί ο «Θεός του πολέμου» θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο σε μονό ματς (13-15 Ιανουαρίου).

Κυρίαρχος σε όλο το ημίχρονο ο Άρης

Ξεκάθαρα ανώτερος ο Άρης στο πρώτο μέρος, πίεσε στο μεγαλύτερο διάστημα έντονα τους Αγρινιώτες, ακόμη και στο 1/3 του γηπέδου και εκτός από τα δύο γκολ δημιούργησε κι άλλες ευκαιρίες για ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Οι κιτρινόμαυροι εκδηλώνοντας τις περισσότερες επιθέσεις τους από τα άκρα, αρχικά απείλησαν στο 6′ με κεφαλιά του Φαμπιάνο από κόρνερ του Μόντσου, ενώ τελικά το σκορ άνοιξε στο 30′, όταν μετά από ωραία σέντρα του Μισεουί ο Μορόν νίκησε με ακόμη πιο ωραίο κεφαλιά τον Ζίβκοβιτς για το 1-0.

Να αναφέρουμε ότι αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ, όλοι οι παίκτες του Άρη πήγαν πάνω στον Μανόλο Χιμένεθ και πανηγύρισαν μαζί του.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τους φιλοξενούμενους να βγουν από το «καβούκι» τους καθώς ως τότε έπαιζαν μαζικά στην άμυνα, ωστόσο σε ολόκληρο το 45λεπτο δεν κατάφεραν παρά να κάνουν μια τελική κι αυτή στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του α’ μέρους, με ένα σουτ του Άλεξιτς το οποίο απέκρουσε ο Αθανασιάδης

Αντιθέτως ο Άρης απείλησε στο 34′ με τον Μορόν και στο 43′ με ένα σουτ του Πέρεθ, για να κάνει το 2-0 ένα λεπτό μετά (44′). Συγκεκριμένα Ο Ράτσιτς πήρε την μπάλα από τον Μισεουί και εξαπέλυσε έναν κεραυνό έξω από τη μεγάλη περιοχή για να τη στείλει… συστημένη γωνία του Ζίβκοβιτς!

Ανέβηκε ο Παναιτωλικός, κράτησε άνετα ο Άρης

Στο Β΄ μέρος ο Παναιτωλικός προσπάθησε να παίξει πιο επιθετικά όμως με εξαίρεση δυο καλές φάσεις δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο επιθετικά. Στο 84′ Μάτσαν (ότι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Παναιτωλικός μεσοεπιθετικά) με διαγώνιο πλασέ έφυγε λίγο άουτ από το απέναντι δοκάρι δεν είχε άλλη κλασική φάση. Στο 89′ ο Αθανασιάδης σταμάτησε τον Άλεξιτς.

Αντιθέτως ο Άρης που παρέμεινε επικίνδυνος και μετά τις αλλαγές, έχοντας καλές στιγμές με τους Καντεβέρε (71′ κεφαλιά στο δοκάρι) και Παναγίδη (77′ αστόχησε μέσα από την περιοχή προ κενής εστίας). Στο 90′ ο Καντεβέρε έκανε το 3-0 όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ και λίγο αργότερα ο διαιτητής Σιδηρόπουλο σφύριξε για τελευταία φορά, με τον Άρη να παίρνει εύκολη και δίκαιη πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σκόρερ: 30′ Μορόν, 44′ Ράτσιτς

Δοκάρια: 71′ Καντεβέρε

Κίτρινες: Ράτσιτς (45′), Άλεξιτς (45’+1′) Γκαρθία (53′), Μανρίκε (58′), Μόντσου (81′)

Κόκκινες:

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)

AVAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας), Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80′ Νινγκ), Πέρεθ (70′ Ντουντού), Παναγίδης (80′ Χαρούπας), Μισεουί (46′ Γένσεν), Μορόν (63′ Καντεβέρε).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (86′ Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72′ Εστέμπαν), Νικολάου (46′ Μπρέγκου), Ματσάν (86′ Σμυρλής), Μίχαλακ (46′ Ενκολόλο), Άλεξιτς.