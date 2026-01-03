Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.
Ο Άρης κινείται για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και ένας από τους παίκτες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του είναι και ο Φεντερικό Μπάρμπα. Ο 32χρονος Ιταλός στόπερ προτάθηκε στους κιτρινόμαυρους και η περίπτωση του εξετάζεται, χωρίς, πάντως, να είναι η μοναδική.
Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται την τρέχουσα σεζόν στην Ινδονησία με τη φανέλα της Περσίμπ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ομάδες νέων της Ρόμα, ενώ στη συνέχεια τον απέκτησε η Έμπολι. Παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Χιχόν, στη Στουτγκάρδη και στη Βαγιαδολίδ. Στη συνέχεια τον απέκτησαν οι Βερόνα και η Πίζα, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του πριν να πάει στην Ινδονησία ήταν η ελβετική Σιόν.
Στα θετικά του συγκεκριμένου παίκτη το γεγονός ότι είναι αριστεροπόδαρος, καθώς είναι κάτι που προτιμούν οι κιτρινόμαυροι και ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
