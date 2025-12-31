Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο
Συνάντηση ανάμεσα στους Ρέγες, Χιμένεθ και Καρυπίδη προπονητικό κέντρο του Άρη με θέμα την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, τις αποδεσμεύσεις, αλλά και το αγωνιστικό τμήμα γενικότερα.
Συνάντηση για τις μεταγραφές είχαν στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του «Δασυγενείου», πριν από την έναρξη της πρωινής προπόνησης, οι Θόδωρος Καρυπίδης, Ρούμπεν Ρέγες και Μανόλο Χιμένεθ. Βασικό αντικείμενο συζήτησης στην κουβέντα των τριών ανδρών ήταν οι κινήσεις ενίσχυσης που απομένουν.
Ο Άρης έχει καλύψει, μέχρι τώρα, δύο από τις θέσεις στις οποίες χρειαζόταν ενίσχυση, με την απόκτηση των Οτμάν Μπουσαϊντ και Μάρτιν Χόνγκλα. Οι κιτρινόμαυροι θα κινηθούν, πλέον, για έναν αριστερό μπακ και έναν κεντρικό αμυντικό.
Ο Ρούμπεν Ρέγες είναι αυτός που έχει αναλάβει και τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ ενημέρωσε τους Θόδωρο Καρυπίδη και Μανόλο Χιμένεθ για τα δεδομένα που ισχύουν. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του στόπερ, μάλιστα, πρώτη επιλογή για τον Άρη είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αποδεσμεύσεις, η περίπτωση που φαίνεται ότι «καίει» περισσότερο τους ανθρώπους του Άρη είναι αυτή του Πιονέ Σίστο. Για τον Δανό μεσοεπιθετικό, μάλιστα, υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΛ.
