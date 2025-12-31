sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο
Ποδόσφαιρο 31 Δεκεμβρίου 2025 | 16:12

Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο

Συνάντηση ανάμεσα στους Ρέγες, Χιμένεθ και Καρυπίδη προπονητικό κέντρο του Άρη με θέμα την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, τις αποδεσμεύσεις, αλλά και το αγωνιστικό τμήμα γενικότερα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Spotlight

Συνάντηση για τις μεταγραφές είχαν στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του «Δασυγενείου», πριν από την έναρξη της πρωινής προπόνησης, οι Θόδωρος Καρυπίδης, Ρούμπεν Ρέγες και Μανόλο Χιμένεθ. Βασικό αντικείμενο συζήτησης στην κουβέντα των τριών ανδρών ήταν οι κινήσεις ενίσχυσης που απομένουν.

Ο Άρης έχει καλύψει, μέχρι τώρα, δύο από τις θέσεις στις οποίες χρειαζόταν ενίσχυση, με την απόκτηση των Οτμάν Μπουσαϊντ και Μάρτιν Χόνγκλα. Οι κιτρινόμαυροι θα κινηθούν, πλέον, για έναν αριστερό μπακ και έναν κεντρικό αμυντικό.

Ο Ρούμπεν Ρέγες είναι αυτός που έχει αναλάβει και τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ ενημέρωσε τους Θόδωρο Καρυπίδη και Μανόλο Χιμένεθ για τα δεδομένα που ισχύουν. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του στόπερ, μάλιστα, πρώτη επιλογή για τον Άρη είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αποδεσμεύσεις, η περίπτωση που φαίνεται ότι «καίει» περισσότερο τους ανθρώπους του Άρη είναι αυτή του Πιονέ Σίστο. Για τον Δανό μεσοεπιθετικό, μάλιστα, υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΛ.

Headlines:
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 44% τα κέρδη του 2025, στο +78% οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 44% τα κέρδη του 2025, στο +78% οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Business
AKTOR: Εξαγοράζει το 51% του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Sun Force Two

AKTOR: Εξαγοράζει το 51% του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Sun Force Two

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το μήνυμα και οι ευχές του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος, αλλά και ο απολογισμός για το 2025 που μας «αποχαιρετά», το οποίο χαρακτήρισε ιστορική χρονιά.

Σύνταξη
Μπάσκετ 31.12.25

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα, καθώς ενημέρωσε κι επίσημα τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως θα αποχωρήσει. Πιθανότατα θα προλάβει να αγωνιστεί κόντρα στον Προμηθέα

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το μήνυμα και οι ευχές του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος, αλλά και ο απολογισμός για το 2025 που μας «αποχαιρετά», το οποίο χαρακτήρισε ιστορική χρονιά.

Σύνταξη
Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε – Πότε θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι
Μπάσκετ 31.12.25

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα, καθώς ενημέρωσε κι επίσημα τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως θα αποχωρήσει. Πιθανότατα θα προλάβει να αγωνιστεί κόντρα στον Προμηθέα

Σύνταξη
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
On Field 31.12.25

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Βάιος Μπαλάφας
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»

Ο διεθνής φόργουορντ αναφέρεται στον ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, το μέλλον του Γιάννη, στη φιλοσοφία του σύγχρονου μπάσκετ και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού σε Ευρώπη και Αμερική

Σύνταξη
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»

Σε συνέντευξή του στο Baskettalk με τους δημοσιογράφους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον ρόλο και την επιρροή του Βασίλη Σπανούλη στην οικογένειά του και στην Εθνική ομάδα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο ίδιος στο μέλλον καριέρα προπονητή ή μάνατζερ. Ο θαυμασμός για τον Βασίλη Σπανούλη Απαντώντας […]

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το μήνυμα και οι ευχές του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος, αλλά και ο απολογισμός για το 2025 που μας «αποχαιρετά», το οποίο χαρακτήρισε ιστορική χρονιά.

Σύνταξη
Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε – Πότε θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι
Μπάσκετ 31.12.25

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα, καθώς ενημέρωσε κι επίσημα τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως θα αποχωρήσει. Πιθανότατα θα προλάβει να αγωνιστεί κόντρα στον Προμηθέα

Σύνταξη
Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
Ελλάδα 31.12.25

Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του στο Κολωνάκι αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
Μήνυμα 31.12.25

Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»

«Μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ούτε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και επιτέθηκε στους αγρότες, κάνοντας λόγο για... «μπλόκα κατά της κοινωνίας», παρότι αυτά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του κόσμου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιος ελέγχει τι στο τέλος του 2025 – Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία
Δείτε χάρτη 31.12.25

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία στο τέλος του 2025 - Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία

Τα κύρια εμπόδια για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν - Ποια νέα μπορεί να προκύψουν, τι έχουν δηλώσει Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
On Field 31.12.25

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών
ΣΥΡΙΖΑ 31.12.25

Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών

«Να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»

Ο διεθνής φόργουορντ αναφέρεται στον ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, το μέλλον του Γιάννη, στη φιλοσοφία του σύγχρονου μπάσκετ και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού σε Ευρώπη και Αμερική

Σύνταξη
Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά
Κίνημα Δημοκρατίας 31.12.25

Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ και τη σκυλίτσα τους Φάρλι, ο Στέφανος Κασσελάκης ευχήθηκε για το 2026 «εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη»

Σύνταξη
Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»
Ελλάδα 31.12.25

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Για την ώρα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς λόγω του ισχυρού παγετού

Σύνταξη
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»

Σε συνέντευξή του στο Baskettalk με τους δημοσιογράφους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον ρόλο και την επιρροή του Βασίλη Σπανούλη στην οικογένειά του και στην Εθνική ομάδα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο ίδιος στο μέλλον καριέρα προπονητή ή μάνατζερ. Ο θαυμασμός για τον Βασίλη Σπανούλη Απαντώντας […]

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή
ΠΑΣΟΚ 31.12.25

Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και η Ελλάδα καλείται να χαράξει ένα νέο αναπτυξιακό μονοπάτι», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

Σύνταξη
Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»
Θεσσαλονίκη 31.12.25

Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»

«Να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»
Οδοστρωτήρας 31.12.25

Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»

Το 2025 καταγράφεται ως η πλέον αλλοπρόσαλλη χρονιά για τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, με τον Έλον Μασκ να ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την πλήρη κοινωνική απομόνωση, μετατρέποντας την παγκόσμια σκηνή σε ένα πεδίο πειραματισμού με απρόβλεπτες συνέπειες σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο