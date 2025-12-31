Κίνηση ανθρωπιάς από την ΠΑΕ Άρης: Στο πλευρό φίλου της ομάδας με σοβαρό πρόβλημα υγείας
Αντιπροσωπεία του Άρη επισκέφτηκε τον φίλαθλο της ομάδας, Δημήτρη Πιπερίδη, που δίνει τη δική του μεγάλη μάχη, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα υγείας.
Όλη η οικογένεια του Άρη έγινε μια μεγάλη αγκαλιά για τον φίλο της ομάδας Δημήτρη Πιπερίδη, που δίνει τη δική του μεγάλη μάχη, με αντιπροσωπεία παικτών να τον επισκέπτεται.
Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:
«Όλη η οικογένεια του ΑΡΗ μια μεγάλη αγκαλιά για τον φίλο της ομάδας μας Δημήτρη Πιπερίδη, που δίνει τη δική του μεγάλη μάχη.
Αντιπροσωπεία της ομάδας μας αποτελούμενη από τον Team Manager Γιώργο Γκουγκουλιά, τον Γιάννη Γιαννιώτα, τον Γιώργο Αθανασιάδη και τον φροντιστή Δημήτρη Τσακίρη επισκέφθηκε τον Δημήτρη, προκειμένου να του μεταφέρει την αγάπη και την συμπαράσταση όλης της ομάδας.
Δημήτρη γερά!
Με το δικό σου πείσμα και τη δική μας αγάπη θα βγεις νικητής από τη δοκιμασία που περνάς.
Θα σε ξαναδούμε στο Κλεάνθης Βικελίδης».
