Άρης: Κοντά στην απόκτηση του Μπάρμπα, επαφές και με τον Τσούμπερ
Ο Άρης βρίσκεται κοντά σε οριστική συμφωνία με τον 32χρονο Ιταλό κεντρικό αμυντικό Φεντερίκ Μπράμπα ενώ έχει κάνει επαφή και με τον πρώην μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ.
- Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
- Όλες οι αλλαγές που έρχονται για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες για ενοίκια
- Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
- Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC
Ο Άρης μετά την απόκτηση των Μπουσαΐντ και Χόνγκλα συνεχίζει την προσπάθεια για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Φεντερίκο Μπάρμπα και εξετάζει την περίπτωση του Στίβεν Τσούμπερ.
Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός φαίνεται ότι είναι η περίπτωση που έχουν προκρίνει οι άνθρωποι του Άρη και οι συζητήσεις του Ρέγες με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή έχουν μπει στο τελικό στάδιο. Οι δύο πλευρές, μάλιστα, βρίσκονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια ανάσα από την τελική συμφωνία. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας.
Φαίνεται, πάντως, ότι οι κιτρινόμαυροι εκτός από τον Χόνγκλα θα κινηθούν και για άλλον χαφ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και το όνομα του Τσούμπερ βρίσκεται στη λίστα τους. Ο Ελβετός πρώην μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έμεινε ελεύθερος από τη Ζυρίχη, ενώ έχει γίνει μια πρώτη επαφή μαζί του. Αν δεν προχωρήσει, μάλιστα, μια άλλη περίπτωση που χειρίζεται ο Ρέγες, τότε είναι πιθανόν να αποκτηθεί ο Τσούμπερ.
- Γκάουντλοκ: «Η λύση του συμβολαίου μου με τον Κολοσσό Ρόδου δεν ήταν μία κοινή απόφαση»
- Ολυμπιακός: Παρελθόν από τον πάγκο των γυναικών ο Κραβαρίτης
- Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
- «Εμφύλιος» στην Γιουνάιτεντ μετά την απόλυση Αμορίμ
- Σάκκαρη – Ραντουκάνου 2-1: Σπουδαία Μαρία, «έστειλε» στους «8» του United Cup την Ελλάδα!
- Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί για τον δανεισμό του Βάθκεθ
- Άρης: Κοντά στην απόκτηση του Μπάρμπα, επαφές και με τον Τσούμπερ
- Ένας «δυναμίτης» στην ρακέτα του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις