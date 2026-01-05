Άρης: Κοντά στην απόκτηση του Μπάρμπα, επαφές και με τον Τσούμπερ

Ο Άρης μετά την απόκτηση των Μπουσαΐντ και Χόνγκλα συνεχίζει την προσπάθεια για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Φεντερίκο Μπάρμπα και εξετάζει την περίπτωση του Στίβεν Τσούμπερ.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός φαίνεται ότι είναι η περίπτωση που έχουν προκρίνει οι άνθρωποι του Άρη και οι συζητήσεις του Ρέγες με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή έχουν μπει στο τελικό στάδιο. Οι δύο πλευρές, μάλιστα, βρίσκονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια ανάσα από την τελική συμφωνία. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας.

Φαίνεται, πάντως, ότι οι κιτρινόμαυροι εκτός από τον Χόνγκλα θα κινηθούν και για άλλον χαφ, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και το όνομα του Τσούμπερ βρίσκεται στη λίστα τους. Ο Ελβετός πρώην μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έμεινε ελεύθερος από τη Ζυρίχη, ενώ έχει γίνει μια πρώτη επαφή μαζί του. Αν δεν προχωρήσει, μάλιστα, μια άλλη περίπτωση που χειρίζεται ο Ρέγες, τότε είναι πιθανόν να αποκτηθεί ο Τσούμπερ.