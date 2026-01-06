Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό

Ο Αμανί, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 46’, έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και η Κηφισιά νίκησε 1-0 στο ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ετσι πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό σε νοκ άουτ αγώνα το διάστημα 13-15 Ιανουαρίου.

Οι δυο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Με τη διαφορά ότι η Κηφισιά είναι αυτή που σκόραρε στο 81’ και πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στους «8» του Κυπέλλου, ενώ στο 10’ ο Βόλος είχε δοκάρι με τον Ασεχνούν.

Στην ενδεκάδα του Βόλου ξεκίνησε ο νεοαποκτηθείς Αμπάντα, ενώ ήταν το πρώτο ματς της Κηφισιάς χωρίς τους Τεττέη, Παντελίδη που πήγαν στον Παναθηναϊκό. Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στην επανάληψη μετά τις αλλαγές του Λέτο.

Ευκαιρίες και δοκάρι

Στο πρώτο ημίχρονο και οι δυο ομάδες έχασαν ευκαιρίες. Ο Βόλος είναι αυτός που έχασε τις περισσότερες.

Ο Βόλος ξεκίνησε φουριόζος καθώς έχασε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα με γυριστό σουτ του Αμπάντα που έφυγε άουτ στο 5’. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 10’, όταν ο Ασεχνούν με εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το δοκάρι του Ξενόπουλου. Σημαντική και η φάση του 19’ για τους γηπεδούχους, καθώς ο Ξενόπουλος απέκρουσε σε κόρνερ σουτ του Λάμπρου, μετά από μπάσιμο, ενώ στο 20’ έφυγε ελάχιστα άουτ σουτ του Κάργα. Πολύ καλή στιγμή για τον Βόλο στο 32’ με τον Ξενόπουλο να λέει «όχι» σε πλασέ του Πόμπο, μετά από πάσα του Ασεχνούν.

Η πρώτη καλή στιγμή για την Κηφισιά ήταν στο 26’, όταν ο Σιαμπάνης απέκρουσε κεφαλιά του Γκέρσον. Προηγήθηκε και απόκρουση του Σιαμπάνη σε μακρινό σουτ του Πόμπο στο 7’.

Αλλαγές στο ξεκίνημα

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά πήρε μέτρα, ο Λέτο έκανε δυο αλλαγές στο 46’, όμως και οι δυο ομάδες ήταν φλύαρες και δεν υπήρξαν ευκαιρίες. Στο 62’ ο τεχνικός της Κηφισιάς έκανε δυο ακόμη αλλαγές.

Η Κηφισιά απείλησε πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 66’ ο αμαρκάριστος Πόμπο έκανε πλασέ που σταμάτησε ο Κάργας. Στο 70’ απάντησε και ο Χουάν Φεράντο με δυο αλλαγές από την πλευρά του.

Άργησε να απειλήσει ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν στο 74’, που ο Ξενόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Μύγα.

Η Κηφισιά ήταν αυτή που άρχισε να πιέζει και προηγήθηκε στο 81’, με εκπληκτικό γκολ του Αμανί. Ο παίκτης της Κηφισιάς βρήκε τον στόχο με σουτ εκτός περιοχής.

Ο Βόλος ξύπνησε, πίεσε, όμως δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η χρυσή αλλαγή του Αμανί στο 46’ που είναι ο σκόρερ του αγώνα. Ο παίκτης της Κηφισιάς είχε έμπνευση στο 81’ και με εκπληκτικό σουτ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι αλλαγές του Λέτο, δυο στο 46’ και άλλες δυο στο 64’ ανέβασαν την Κηφισιά που πήρε μέτρα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν απειλήθηκε από τον Βόλο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λεγκίσι δεν κατάφερε να βγάλει κάθετες μπαλιές και έγινε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πουλικίδης (Δράμας) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 81’ Αμανί.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα (82’ Πίτσι), Μαρτίνεθ (32’ λόγω τραυμ. Χουάνπι), Κόμπα (82’ Γρόσδης), Μπουζούκης, Ασεχνούν, Λεγκίσι (70’ Τασιούρας), Λάμπρου (70’ Χάμουλιτς).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μαϊντάνα, Σόουζα , Ποκόρνι, Ρούμπεν Πέρεθ (64’ Εμπο), Βιγιαφάνες (46’ Αμανί), Πόμπο (87’ Πέτκοφ), Γκέρσον (64’ Αντονίσε), Πατήρας, Χριστόπουλος (46’ Μούσιολικ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Η Κηφισιά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και το διάστημα 13-15/1 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Ο αγώνας είναι μονός και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.