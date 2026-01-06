Ξεκινούν τα play-offs στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson
Με τρια ματς ξεκινούν το απόγευμα της Τρίτης (6/1) τα play-offs στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ενώ άλλο ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης.
Συνεχίζεται σήμερα (6/1) το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τρεις αναμετρήσεις για τα playoffs της διοργάνωσης.
Πρώτο χρονικά ματς είναι το Άρης – Παναιτωλικός (15:00), ακολουθεί το Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (17:30), ενώ το πρόγραμμα της σημερινής μέρας ολοκληρώνεται με το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Αθηνών (20:00).
Αύριο (7/1) ολοκληρώνονται τα ματς σε αυτή τη φάση,με το ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (17:00).
Σημειώνεται πως τόσο οι αγώνες των play-offs όσο και αυτοί της προημιτελικής φάσης, είναι μονοί.
Το πρόγραμμα των playoff στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson:
Τρίτη 6 Ιανουαρίου
Άρης – Παναιτωλικός (15:00)
Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (17:30)
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Αθηνών (20:00)
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (17:00)
Να σημειωθεί πως στην επόμενη φάση, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ενδέχεται να υπάρξει ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αν φυσικά καταφέρει να προκριθεί επί του Ατρομήτου, ο Δικέφαλος του Βορρά.
Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:
1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά
3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης
4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός
