Ξεκινούν τα play-offs στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson

Συνεχίζεται σήμερα (6/1) το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τρεις αναμετρήσεις για τα playoffs της διοργάνωσης.

Πρώτο χρονικά ματς είναι το Άρης – Παναιτωλικός (15:00), ακολουθεί το Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (17:30), ενώ το πρόγραμμα της σημερινής μέρας ολοκληρώνεται με το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Αθηνών (20:00).

Αύριο (7/1) ολοκληρώνονται τα ματς σε αυτή τη φάση,με το ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (17:00).

Σημειώνεται πως τόσο οι αγώνες των play-offs όσο και αυτοί της προημιτελικής φάσης, είναι μονοί.

Το πρόγραμμα των playoff στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Άρης – Παναιτωλικός (15:00)

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (17:30)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Αθηνών (20:00)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (17:00)

Να σημειωθεί πως στην επόμενη φάση, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ενδέχεται να υπάρξει ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αν φυσικά καταφέρει να προκριθεί επί του Ατρομήτου, ο Δικέφαλος του Βορρά.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός