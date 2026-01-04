Κύπελλο Ελλάδας: Tα πρώτα ζευγάρια και ο δρόμος για το Final 8
Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό στο Κύπελλο Ελλάδος μετά το τέλος του πρώτου γύρου της GBL.
Ο πρώτος γύρος στην GBL ολοκληρώθηκε και έτσι διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό και η εικόνα για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 17-21/2.
Αρχικά, έχουμε τα δύο πρώτα ζευγάρια που είναι το Ολυμπιακός-ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ενώ έγιναν γνωστά και τα ζευγάρια των πλέι ιν από τα οποία θα συμπληρωθεί το Final 8 του Κυπέλλου. Θυμίζουμε πως φέτος οι τέσσερις πρώτες ομάδες του πρώτου γύρου της GBL προκρίθηκαν απευθείας στο Final 8 ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν πλέι ιν.
Τα πλέι ιν θα γίνουν εντός των επόμενων 30 ημερών, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα γίνει γνωστό αύριο (05/01), καθώς έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την ημερομηνία των αγώνων.
Τα ζευγάρια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
Προημιτελικοί (17 και 18 Φεβρουαρίου)
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Προμηθέας/Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας – Άρης Betsson/Περιστέρι Betsson (1)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (3)
Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα (4)
Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)
Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)
Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)
Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)
Νικητής Α – Νικητής Β
