Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04 Ιανουαρίου 2026 | 15:01

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Ολυμπιακός έπαιξε την Παρασκευή το βράδυ απέναντι στον Παναθηναϊκό και ούτε 48 ώρες αργότερα πήγε στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη Betsson για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατουν δύσκολα με 95-84, συνεχίζοντας με το απόλυτο 12/12 στο πρωτάθλημα.

Ο Άρης έφτασε μέχρι το -2 και σκορ 80-82, ωστόσο η ποιότητα του Ολυμπιακού λύγισε τους «κίτρινους» και πήρε ακόμα μία νίκη. Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Βεζένκοφ και Χολ που είχαν από 23 και 19 πόντους αντίστοιχα, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Φουρνιέ. Ακόμα ένα τρομερό ματς οργανωτικά έκανε ο Τόμας Γουόκαπ που μοίρασε 14 ασίστ!

Καλό ξεκίνημα του Άρη

Ο Άρης ξεκίνησε το ματς με τον Αμίνε Νουά να έχει ρυθμό και με έξι προσωπικούς του πόντους έκανε το 6-4 για τους κίτρινους στο 3’. Ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 7-0 προηγήθηκε με 11-6 στο 5ο λεπτό της συνάντησης με τους Χολ και Παπανικολάου να σκοράρουν.

Ο Κουλμπόκα έκανε το 10-13 από κοντά για να απαντήσει ο Βεζένκοφ που έκανε το 10-15 στο 7’. Ο Ολυμπιακός με εμφατικό κάρφωμα του Χολ έκανε το 18-23 στο 9’. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +4 και σκορ 21-25, με τον Βεζένκοφ να έχει 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Άρης με συνεχόμενα τρίποντα του Μήτρου Λονγκ και του Κουλμπόκα πέρασε μπροστά στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου με 30-27, με τον Φουρνιέ να απαντά για το 30-30 από την γωνία στο 13’. Ο Γάλλος σταρ με 8 συνεχόμενους πόντους στο αντίστοιχο διάστημα έδωσε προβάδισμα με +3 στον Ολυμπιακό και σκορ 34-37 στο 15’.

Ο Άρης πέρασε εκ νέου μπροστά με 40-37 με τρίποντο του Νουά και οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν σε 40-40 με τον Νιλικίνα στο 17’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο από την γωνία έδωσε προβάδισμα με +2 και σκορ 43-45 στους «ερυθρόλευκους» που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νουά είχε 13 πόντους για τους Θεσσαλονικείς. 10 είχε ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, 11 ο Βεζένκοφ και 8 ο Φουρνιέ.

Ξέφυγε στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός με τους Χολ και Ντόρσεϊ να σκοράρουν ξέφυγε με +8 και σκορ 43-51, αναγκάζοντας τον Μίλιτσιτς να πάρει τάιμ άουτ στο 22’. Ο Γουόκαπ έδωσε διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +11 και σκορ 47-58 στο 24’.

Ο Χολ έκανε το 49-63 στο 25’ για τους ερυθρόλευκους. Ο Γουόκαπ έκανε αδιανόητα πράγματα φτάνοντας τις 11 ασίστ σε ελάχιστο διάστημα με τον Βεζένκοφ να κάνει μετά από πάσα του Τεξανού το 58-72 στο 28’. Το τέλος της τρίτης περιόδου βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με +10 και σκορ 63-73.

Ο Άρης ξεκίνησε πολύ καλά την τελευταία περίοδο και με τρίποντο του Άντζουσιτς μείωσε στο -3 και σκορ 70-73, για να απαντήσει ο Φουρνιέ με δύο συνεχόμενα τρίποντα κάνοντας το 70-79 στο 33’. Ο Μόρις με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους Πειραιώτες με +9 και σκορ 73-82. Και όμως ο Άρης με ένα 7-0 επέστρεψε και μείωσε στο -2 και σκορ 80-82 με τον Μήτρου Λονγκ να σκοράρει για δύο από κοντά στο 36’. Ο Ολυμπιακός καθάρισε το ματς με ένα δικό του 7-0 και ένα πολύ σημαντικό τρίποντο του Μόρις (έκανε το 80-85) και ξέφυγε με +9 και 80-89 στο 38’.

Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 95-84, κάνοντας το απόλυτο 12/12 παραμένοντας μόνος πρώτος στην κορυφή της Stoiximan GBL και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στη «διαβολοβδομάδα» όπου θα αντιμετωπίσουν τις Φενέρ (εκτός) και Μπάγερν (εντός).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Χατζημπαλίδης, Τεφτίκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95

