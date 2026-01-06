sports betsson
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06 Ιανουαρίου 2026 | 22:13

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Τα βρήκε σκούρα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, καθώς το 90λεπτο έληξε ισόπαλο (1-1) και το ματς πήγε απευθείας στα πέναλτι όπου νίκησε 5-4. Ηρωας ο γκολκίπερ Δημήτρης Μοναστηρλής ο οποίος έκανε ιδανικό ντεμπούτο καθώς απέκρουσε πέναλτι του Καραμάνη, ντεμπούτο από… σπόντα! Έτσι ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και την επόμενη εβδομάδα παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (13-15/1) σε νοκ άουτ παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Μπάκου (52’) αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε μετά από 2’ με τον Ζίβκοβιτς (54’). Σούπερ άτυχος ο Κωνσταντέλιας που έχασε πολλές ευκαιρίες, ενώ ο γκολκίπερ του Ατρομήτου Κοσέλιεφ βρέθηκε σε καλή μέρα, όμως δεν έπιασε πέναλτι!

Στον ΠΑΟΚ προέκυψαν προβλήματα της τελευταίας στιγμής, καθώς τέθηκαν νοκ άουτ ο Μύθου και ο Τσιφτσής. Ο Μύθου ήταν ο μοναδικός που είχε τις προϋποθέσεις του κανονισμού ως παίκτης Κ21 στο Κύπελλο και επιστρατεύθηκε ο 4ος γκολκίπερ Μοναστηρλής, ο οποίος ξεκίνησε βασικός. Στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε ο νεοαποκτηθείς Γερεμέγεφ. Ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έκανε και ο Ζαφείρης.

Είναι το πρώτο παιχνίδι που κρίθηκε απευθείας στα πέναλτι, χωρίς παράταση. Το ίδιο ισχύει και για τα προημιτελικά.

Ευκαιρίες ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με φόρα για να πάρει τον… αέρα από τον Ατρόμητο αλλά και να σκοράρει. Ο Κωνσταντέλιας έχασε τέσσερις ευκαιρίες, πιο συγκεκριμένα στο 10’ είχε σουτ που απέκρουσε ο Κοσέλεφ, στο 11’ δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα, στο 18’ «χόρεψε» τον Σταυρόπουλο, όμως αστόχησε στο σουτ που έκανε και στο 27’ ο Κοσέλεφ απέκρουσε σε κόρνερ σε τετ α τετ και αυτή ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία. Αυτές είναι και όλες οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ με μοιραίο τον Κωνσταντέλια.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να παίξει με αντεπιθέσεις. Η φιλοξενούμενη ομάδα είχε καλή στιγμή στο 29’, όταν ο Μοναστηρλής απέκρουσε σουτ του Τσαντίλα.

Απάντησε αμέσως ο ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία και στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο 49’ βγήκε τετ α τετ με τον Κοσέλεφ αλλά ο Μανσούρ με τάκλιν έβγαλε τη μπάλα κόρνερ.

Στο 52’ ο Ατρόμητος άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, καθώς προηγήθηκε 1-0 με καταπληκτικό σουτ του Μπάκου στο «Γ» της εστίας του Μοναστηρλή. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να πανικοβληθεί καθώς ισοφάρισε στο 54’ με πλασέ του Ζίβκοβιτς, μετά από ωραίο τρίγωνο με τους Κωνσταντέλια, Γερεμέγεφ.

Μετά ο ΠΑΟΚ έχασε δυο ακόμη μεγάλες ευκαιρίες: Στο 81΄γυριστό σουτ του Γιακουμάκη πέρασε ελάχιστα άουτ και στο 82’ ο Τάισον αστόχησε μετά από πάσα του Καμαρά. Μια ακόμη απόκρουση του Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Γιακουμάκη στο 90’.

Αναλυτικά η διαδικασία των πέναλτι:

1-0: Μιχαηλίδης

1-1: Τσακμάκης

2-1: Κένι (αν και ο Κοσέλεφ βρήκε την μπάλα)

2-2: Αϊτόρ

3-2: Κεντζιόρα

3-3: Παλμεζάνο

4-3: Τάισον

4-4: Μανσούρ

5-4: Γιακουμάκης

Ο Μοναστηρλής απέκρουσε πέναλτι του Καραμάνη και παρέμεινε το 5-4.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο 21χρονος Μοναστηρλής, ο οποίος στο ντεμπούτο του έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ είχε υπεροχή και ο Ατρόμητος έπαιζε με αντεπιθέσεις. Ετσι πήγε το ματς και δεν υπήρξε κάποιος παίκτης που να αλλάξει τη… ρουτίνα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σταυρόπουλος είχε πολλά προβλήματα απέναντι στον Κωνσταντέλια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) σωστά δεν έδωσε το πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ σε πτώση του Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις του αγώνα, καθώς δεν υπήρχε κάτι επιλήψιμο στο μαρκάρισμα του Καραμάνη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πολυχρόνης (Πιερίας) έλεγξε αν υπήρχε φάουλ στο κλέψιμο πριν από το γκολ του ΠΑΟΚ. Συμφώνησε με τον Παπαπέτρου ότι δεν υπήρξε πέναλτι στο 90+3’. Επαναλήφθηκε, με παρέμβαση VAR, το πρώτο πέναλτι του Μιχαηλίδη επειδή η μπάλα βρήκε στα δυο του πόδια.

ΣΚΟΡΕΡ: 54’ Ζίβκοβιτς – 52’ Μπάκου

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (80’ Καμαρά), Μεϊτέ (66’ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (86’ Τσάλοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66’ Γιακουμάκης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (70’ Αϊτόρ), Μίχορλ (87’ Παλμεζάνο), Μπάκου (90+2’ Τσακμάκης), Τσαντίλας.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Betsson και θα παίξει (13-15/1) με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Ο αγώνας είναι μονός και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Αθλητική Ροή
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06.01.26

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
