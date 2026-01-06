Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τα βρήκε σκούρα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, καθώς το 90λεπτο έληξε ισόπαλο (1-1) και το ματς πήγε απευθείας στα πέναλτι όπου νίκησε 5-4. Ηρωας ο γκολκίπερ Δημήτρης Μοναστηρλής ο οποίος έκανε ιδανικό ντεμπούτο καθώς απέκρουσε πέναλτι του Καραμάνη, ντεμπούτο από… σπόντα! Έτσι ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και την επόμενη εβδομάδα παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (13-15/1) σε νοκ άουτ παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Μπάκου (52’) αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε μετά από 2’ με τον Ζίβκοβιτς (54’). Σούπερ άτυχος ο Κωνσταντέλιας που έχασε πολλές ευκαιρίες, ενώ ο γκολκίπερ του Ατρομήτου Κοσέλιεφ βρέθηκε σε καλή μέρα, όμως δεν έπιασε πέναλτι!

Στον ΠΑΟΚ προέκυψαν προβλήματα της τελευταίας στιγμής, καθώς τέθηκαν νοκ άουτ ο Μύθου και ο Τσιφτσής. Ο Μύθου ήταν ο μοναδικός που είχε τις προϋποθέσεις του κανονισμού ως παίκτης Κ21 στο Κύπελλο και επιστρατεύθηκε ο 4ος γκολκίπερ Μοναστηρλής, ο οποίος ξεκίνησε βασικός. Στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε ο νεοαποκτηθείς Γερεμέγεφ. Ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έκανε και ο Ζαφείρης.

Είναι το πρώτο παιχνίδι που κρίθηκε απευθείας στα πέναλτι, χωρίς παράταση. Το ίδιο ισχύει και για τα προημιτελικά.

Ευκαιρίες ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με φόρα για να πάρει τον… αέρα από τον Ατρόμητο αλλά και να σκοράρει. Ο Κωνσταντέλιας έχασε τέσσερις ευκαιρίες, πιο συγκεκριμένα στο 10’ είχε σουτ που απέκρουσε ο Κοσέλεφ, στο 11’ δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα, στο 18’ «χόρεψε» τον Σταυρόπουλο, όμως αστόχησε στο σουτ που έκανε και στο 27’ ο Κοσέλεφ απέκρουσε σε κόρνερ σε τετ α τετ και αυτή ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία. Αυτές είναι και όλες οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ με μοιραίο τον Κωνσταντέλια.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να παίξει με αντεπιθέσεις. Η φιλοξενούμενη ομάδα είχε καλή στιγμή στο 29’, όταν ο Μοναστηρλής απέκρουσε σουτ του Τσαντίλα.

Απάντησε αμέσως ο ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία και στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο 49’ βγήκε τετ α τετ με τον Κοσέλεφ αλλά ο Μανσούρ με τάκλιν έβγαλε τη μπάλα κόρνερ.

Στο 52’ ο Ατρόμητος άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, καθώς προηγήθηκε 1-0 με καταπληκτικό σουτ του Μπάκου στο «Γ» της εστίας του Μοναστηρλή. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να πανικοβληθεί καθώς ισοφάρισε στο 54’ με πλασέ του Ζίβκοβιτς, μετά από ωραίο τρίγωνο με τους Κωνσταντέλια, Γερεμέγεφ.

Μετά ο ΠΑΟΚ έχασε δυο ακόμη μεγάλες ευκαιρίες: Στο 81΄γυριστό σουτ του Γιακουμάκη πέρασε ελάχιστα άουτ και στο 82’ ο Τάισον αστόχησε μετά από πάσα του Καμαρά. Μια ακόμη απόκρουση του Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Γιακουμάκη στο 90’.

Αναλυτικά η διαδικασία των πέναλτι:

1-0: Μιχαηλίδης

1-1: Τσακμάκης

2-1: Κένι (αν και ο Κοσέλεφ βρήκε την μπάλα)

2-2: Αϊτόρ

3-2: Κεντζιόρα

3-3: Παλμεζάνο

4-3: Τάισον

4-4: Μανσούρ

5-4: Γιακουμάκης

Ο Μοναστηρλής απέκρουσε πέναλτι του Καραμάνη και παρέμεινε το 5-4.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο 21χρονος Μοναστηρλής, ο οποίος στο ντεμπούτο του έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ είχε υπεροχή και ο Ατρόμητος έπαιζε με αντεπιθέσεις. Ετσι πήγε το ματς και δεν υπήρξε κάποιος παίκτης που να αλλάξει τη… ρουτίνα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σταυρόπουλος είχε πολλά προβλήματα απέναντι στον Κωνσταντέλια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) σωστά δεν έδωσε το πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ σε πτώση του Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις του αγώνα, καθώς δεν υπήρχε κάτι επιλήψιμο στο μαρκάρισμα του Καραμάνη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πολυχρόνης (Πιερίας) έλεγξε αν υπήρχε φάουλ στο κλέψιμο πριν από το γκολ του ΠΑΟΚ. Συμφώνησε με τον Παπαπέτρου ότι δεν υπήρξε πέναλτι στο 90+3’. Επαναλήφθηκε, με παρέμβαση VAR, το πρώτο πέναλτι του Μιχαηλίδη επειδή η μπάλα βρήκε στα δυο του πόδια.

ΣΚΟΡΕΡ: 54’ Ζίβκοβιτς – 52’ Μπάκου

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (80’ Καμαρά), Μεϊτέ (66’ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (86’ Τσάλοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66’ Γιακουμάκης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (70’ Αϊτόρ), Μίχορλ (87’ Παλμεζάνο), Μπάκου (90+2’ Τσακμάκης), Τσαντίλας.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Betsson και θα παίξει (13-15/1) με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Ο αγώνας είναι μονός και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.