Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ούτε τα προσχήματα. Ο κατήφορος του Λανουά δεν έχει τέλος. Σα να μην έφτανε που αγνόησε τη συμφωνία μεταξύ των ομάδων για να σφυρίζουν ξένοι διαιτητές στα δύσκολα ματς, επιλέγοντας Έλληνες για τους προημιτελικούς αγώνες Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (Τσακαλίδης της ΕΠΣ Χαλκιδικής) και Παναθηναϊκός-Αρης (Ευαγγέλου της ΕΠΣ Αθηνών), ο Γάλλος «έδειξε» ότι θα έχουν και ασυλία ενόψει των αγώνων της 17ης αγωνιστικής της Stoximan Super League, που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα (17-19/1).

Τι είδους προγραμματισμός είναι αυτός από τον Λανουά, όταν προαναγγέλλει ποιους διαιτητές υπολογίζει για το πρωτάθλημα ενώ δεν έχουν διεξαχθεί τα ματς Κυπέλλου; Γιατί δεν περιμένει να δει τα αποτελέσματα των επιλογών του, εννοούμε την απόδοση των διαιτητών, στα παιχνίδια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Αρης;

Ο Λανουά φαίνεται πως συμπεριφέρεται σαν διαχειριστής των διαιτητών και όχι σαν υπεύθυνος ορισμού των διαιτητών. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι θεωρεί τσιφλίκι του τη διαιτησία και παραγνωρίζει ότι ορισμοί σημαίνουν ευθύνη.

Κάθε εβδομάδα πριν από τα παιχνίδια, ο Λανουά στέλνει στους ρέφερι ηλεκτρονικά μπαλάκια όπου πρέπει να κάνουν «κλικ» και να επιβεβαιώσουν ότι είναι διαθέσιμοι. Έτσι οι διαιτητές γνωρίζουν ότι θα παίξουν χωρίς να γνωρίζουν το παιχνίδι το οποίο μαθαίνουν, όπως οι περισσότεροι, όταν ανακοινώνονται οι ορισμοί στο σάιτ της ΕΠΟ.

Αυτή η τακτική είναι καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια και με προηγούμενους αρχιδιαιτητές. Όμως, το «πέναλτι» με τους ορισμούς έχει να κάνει όταν οι διαιτητές ενημερώνονται ότι ο Λανουά τους υπολογίζει ενώ τους έχει ορίσει σε παιχνίδια που δεν έχουν διεξαχθεί! Με αυτή την κίνηση απόρησαν μέχρι και οι διαιτητές καθώς ο Λανουά θα μπορούσε να περιμένει και δεν θα είναι έκπληξη αν οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανακοινωθούν πριν από τους αγώνες Κυπέλλου Betsson που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14/1. Υπάρχουν μέρες που τους στέλνει «μπαλάκια» 2-3 ώρες πριν ανακοινωθούν οι ορισμοί.

Υπάρχει ένα ενδεχόμενο ο Λανουά να μην έστειλε «μπαλάκια» στους Τσακαλίδη, Ευαγγέλου, ακόμη και αν αυτό έχει συμβεί, τους στερεί το κίνητρο του ορισμού επιβράβευσης σε περίπτωση που τα πάνε καλά στους αγώνες Κυπέλλου και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Τσακαλίδη που θα σφυρίξει Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και τον Ευαγγέλου που όρισε Παναθηναϊκός-Αρης αλλά και τους Παπαπέτρου και Φωτιά που θα σφυρίξουν ΑΕΚ-ΟΦΗ και Λεβαδειακός-Κηφισιά.