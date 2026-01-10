Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για Λανουά και ΕΠΟ

Σαρωτικό είναι το νέο κύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις. Κάποιοι έχουν αρχίσει να χάνουν τον ύπνο τους, βυθίζονται στο σκοτάδι τους και σημειώστε ότι το νέο κύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου μόλις ξεκίνησε. Οσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις σαν αυτή (9/1) στο εστιατόριο της Κηφισιάς «Παναγιώτα» επειδή αποδείχθηκε πως οι ποδοσφαιρικές ενώσεις θέλουν αλλαγή του σκηνικού που σκιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το μέτωπο των 20+8 ποδοσφαιρικών ενώσεων (ΕΠΣ) επιβεβαιώνει το νέο κύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμως, θα μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός και η ΕΠΟ δεν μπορεί να το αγνοήσει. Η αποπομπή του Λανουά είναι μονόδρομος. Εν ολίγοις, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Γάλλο πρόεδρο της ΚΕΔ, όπως και για την ΕΠΟ.

Μόνιμη καραμέλα ότι τάχα η UEFA πρότεινε τον Λανουά, όμως όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις γνωρίζουν ότι δεν ισχύει. Μπορεί η UEFA πριν δυο μήνες να διέρρευσε ότι στηρίζει τον Στεφάν Λανουά, όμως αυτά αλλάζουν. Ακόμη και οι ίδιοι παραδέχονται ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι και ότι, ειδικά στην Super League, μέχρι και το VAR αλλοιώνει αποτελέσματα αγώνων. Απόδειξη ότι στα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League εκτός από ξένους διαιτητές, βοηθούς και ξένους στο VAR, επιλέγουν αλλοδαπούς και για τον ρόλο του AVAR, επειδή «κατάντησαν» τους Έλληνες διαιτητές να μην μπορούν να πάρουν ευθύνη για τα αυτονόητα.

Μέχρι τώρα οι αρμόδιοι κάθονταν αναπαυτικά στα έπιπλα, όμως το νέο κύμα ήρθε για να τους ταρακουνήσει, θα μεγαλώσει και θα τους παρασύρει. Οι ποδοσφαιρικές ενώσεις είναι αποφασισμένες να αρχίσουν τα όργανα, απαιτώντας αλλαγές, με πρώτη απαίτηση την αποπομπή του Λανουά από την ηγεσία της ΚΕΔ.

Ξέχωρα από την Super League, ο Λανουά είναι η αιτία που η διαιτησία περνά τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της. Οι ρέφερι και οι βοηθοί εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον, επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και προωθούνται μόνο οι αρεστοί σε συγκεκριμένο σύστημα. Μέχρι και οι αρμόδιοι παραδέχονται ότι υπάρχει έλλειψη διαιτητών και δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΠΟ ξεκίνησε καμπάνια για να προσελκύσει νέους διαιτητές και βοηθούς.

Καθόλου τυχαίο ότι οι περισσότεροι διαιτητές και βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών (Super League και Super League 2) είναι από ΕΠΣ της Βόρειας Ελλάδας. Άλλη μια απόδειξη ότι αυτοί που διοικούν δεν προσβλέπουν στο γενικό συμφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διακρίσεις υπάρχουν ακόμη και στα πρόσωπα που στελεχώνουν τις επιτροπές της ΕΠΟ. Ο Γκαγκάτσης κόμπαζε ότι ήταν ευρείας αποδοχής, όμως υπήρχαν αποκλεισμένοι παράγοντες ενώσεων από την ομοσπονδία. Για αυτό και ο κατήφορος της διοίκησης Γκαγκάτση γίνεται με πρωτόγνωρη ταχύτητα.

Στις ΓΣ της ΕΠΟ που έγινε στις 27 Ιουνίου 2025 ο διοικητικός απολογισμός της διοίκησης Γκαγκάτση εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία (70 ψήφοι). Στη ΓΣ της ΕΠΟ που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2025 ο διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε με 63 «ναι» και 6 «όχι» (6 μέλη ήταν απόντα). Με αφορμή τη συνάντηση (9/12) στο εστιατόριο της Κηφισιάς «Παναγιώτα» σχηματίστηκε μέτωπο 20+8 ΕΠΣ κατά της διοίκησης Γκαγκάτση. Οι ενώσεις θα γίνουν 35, μετά 45 κοκ.