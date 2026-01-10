sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 16:19
Άντρας στη Ζάκυνθο έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για Λανουά και ΕΠΟ
On Field 10 Ιανουαρίου 2026 | 17:17

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για Λανουά και ΕΠΟ

Οι εξελίξεις μόλις ξεκίνησαν και όσο περνάει ο καιρός το νέο κύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου θα γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Μονόδρομος η αποπομπή του Λανουά

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Σαρωτικό είναι το νέο κύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις. Κάποιοι έχουν αρχίσει να χάνουν τον ύπνο τους, βυθίζονται στο σκοτάδι τους και σημειώστε ότι το νέο κύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου μόλις ξεκίνησε. Οσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις σαν αυτή (9/1) στο εστιατόριο της Κηφισιάς «Παναγιώτα» επειδή αποδείχθηκε πως οι ποδοσφαιρικές ενώσεις θέλουν αλλαγή του σκηνικού που σκιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το μέτωπο των 20+8 ποδοσφαιρικών ενώσεων (ΕΠΣ) επιβεβαιώνει το νέο κύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όμως, θα μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός και η ΕΠΟ δεν μπορεί να το αγνοήσει. Η αποπομπή του Λανουά είναι μονόδρομος. Εν ολίγοις, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Γάλλο πρόεδρο της ΚΕΔ, όπως και για την ΕΠΟ.

Μόνιμη καραμέλα ότι τάχα η UEFA πρότεινε τον Λανουά, όμως όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις γνωρίζουν ότι δεν ισχύει. Μπορεί η UEFA πριν δυο μήνες να διέρρευσε ότι στηρίζει τον Στεφάν Λανουά, όμως αυτά αλλάζουν. Ακόμη και οι ίδιοι παραδέχονται ότι η διαιτησία είναι χειρότερη από πέρσι και ότι, ειδικά στην Super League, μέχρι και το VAR αλλοιώνει αποτελέσματα αγώνων. Απόδειξη ότι στα δύσκολα ματς της Stoiximan Super League εκτός από ξένους διαιτητές, βοηθούς και ξένους στο VAR, επιλέγουν αλλοδαπούς και για τον ρόλο του AVAR, επειδή «κατάντησαν» τους Έλληνες διαιτητές να μην μπορούν να πάρουν ευθύνη για τα αυτονόητα.

Μέχρι τώρα οι αρμόδιοι κάθονταν αναπαυτικά στα έπιπλα, όμως το νέο κύμα ήρθε για να τους ταρακουνήσει, θα μεγαλώσει και θα τους παρασύρει. Οι ποδοσφαιρικές ενώσεις είναι αποφασισμένες να αρχίσουν τα όργανα, απαιτώντας αλλαγές, με πρώτη απαίτηση την αποπομπή του Λανουά από την ηγεσία της ΚΕΔ.

Ξέχωρα από την Super League, ο Λανουά είναι η αιτία που η διαιτησία περνά τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της. Οι ρέφερι και οι βοηθοί εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον, επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και προωθούνται μόνο οι αρεστοί σε συγκεκριμένο σύστημα. Μέχρι και οι αρμόδιοι παραδέχονται ότι υπάρχει έλλειψη διαιτητών και δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΠΟ ξεκίνησε καμπάνια για να προσελκύσει νέους διαιτητές και βοηθούς.

Καθόλου τυχαίο ότι οι περισσότεροι διαιτητές και βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών (Super League και Super League 2) είναι από ΕΠΣ της Βόρειας Ελλάδας. Άλλη μια απόδειξη ότι αυτοί που διοικούν δεν προσβλέπουν στο γενικό συμφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διακρίσεις υπάρχουν ακόμη και στα πρόσωπα που στελεχώνουν τις επιτροπές της ΕΠΟ. Ο Γκαγκάτσης κόμπαζε ότι ήταν ευρείας αποδοχής, όμως υπήρχαν αποκλεισμένοι παράγοντες ενώσεων από την ομοσπονδία. Για αυτό και ο κατήφορος της διοίκησης Γκαγκάτση γίνεται με πρωτόγνωρη ταχύτητα.

Στις ΓΣ της ΕΠΟ που έγινε στις 27 Ιουνίου 2025 ο διοικητικός απολογισμός της διοίκησης Γκαγκάτση εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία (70 ψήφοι). Στη ΓΣ της ΕΠΟ που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2025 ο διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε με 63 «ναι» και 6 «όχι» (6 μέλη ήταν απόντα). Με αφορμή τη συνάντηση (9/12) στο εστιατόριο της Κηφισιάς «Παναγιώτα» σχηματίστηκε μέτωπο 20+8 ΕΠΣ κατά της διοίκησης Γκαγκάτση. Οι ενώσεις θα γίνουν 35, μετά 45 κοκ.

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 10.01.26

Σοκάρουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων: Πέντε σοβαρά περιστατικά τους τελευταίους μήνες

Το περιστατικό με τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες δεν είναι το μόνο που σχετίζεται με την παραβατικότητα ανηλίκων, την ώρα που φαίνεται πως δεν υπάρχουν λύσεις για τον περιορισμό της.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

«Βόμβα» στο FA Cup: Ομάδα 6ης κατηγορίας απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας (2-1, vids)

Η Μάκλσφιλντ από την 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έστειλε σπίτι της την Κρίσταλ Πάλας που κατέκτησε πέρσι το FA Cup, καθώς επικράτησε με 2-1 στο γήπεδο της – Μπήκε μέσα ο κόσμος για να πανηγυρίσει.

Σύνταξη
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
Bundesliga 10.01.26

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 5.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
