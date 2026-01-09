Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ακόμη κι αν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με θέμα τη διαιτησία, κρατούσαν πρακτικά, σε αυτά δεν θα υπήρχε η λέξη ευθύνη από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η ευθύνη της ΕΠΟ επιμερίζεται στο ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης στηρίζει τον Λανουά στην ηγεσία της ΚΕΔ χωρίς να βλέπει τα λάθη, την αλλοίωση της βαθμολογίας από τη διαιτησία, όπως και ότι η εικόνα της είναι χειρότερη από πέρσι.

Από όσα διέρρευσαν, δεν υπήρχε πουθενά η φράση «αναλαμβάνω την ευθύνη». Ο μεν Γκαγκάτσης κάθε φορά επαναλαμβάνει ότι «η ΕΠΟ και η ΚΕΔ λειτουργούν αυτόνομα» και ότι «η ΕΠΟ και η ΚΕΔ είναι ισχυρές», χωρίς να μπαίνει στην ουσία. Απλά, τα έβαλε όλα στο μίξερ, καθώς θεωρεί «φυσιολογικό να υπάρχουν παράπονα από τις ομάδες, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε» αλλά και «όταν κάποιος θεωρεί ότι αδικείται, κάποιος άλλος ευνοείται. Και όλοι παίζουν μεταξύ τους».

Σιγά την πρωτοτυπία. Το θέμα είναι να μην γίνονται λάθη. Ανακοινώσεις, διαρροές και δηλώσεις για τη διαιτησία έχουν προκύψει από τη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων και στην εποχή του VAR δεν νοείται να ισχύουν αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Αυτή η δικαιολογία στέκονταν στο παρελθόν, πλέον είναι ξεπερασμένη λόγω της εισόδου της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Επίσης, δεν γίνεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης να μη βλέπει ότι αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League και ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες, άρα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Την εξής μια, να διώξει τον Λανουά.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής νομίζει ότι είναι διαχειριστής. Με αυτό το στιλ παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και όχι σαν υπεύθυνος της ΚΕΔ. «Λάθη γίνονται, όπως γίνονται και από τους παίκτες σε έναν αγώνα», είπε μεταξύ άλλων ο Λανουά. Εφόσον θεωρεί τον εαυτό του προπονητή, ξέρει καλά πως όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, αυτός που αλλάζει είναι ο προπονητής. Εφόσον είναι γενικά παραδεκτό ότι η διαιτησία είναι «μαύρα χάλια» και δεν κάνει τίποτα, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη, σημαίνει ότι ρίχνει νερό στον… μύλο των διαιτητικών λαθών. Δεν είδαμε ο Λανουά να στέλνει σπίτι τους 3-4 διαιτητές που προκάλεσαν για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι.