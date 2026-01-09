sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 17:50
Σέρρες: Σε φυλακές ανήλικων ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών
On Field 09 Ιανουαρίου 2026 | 18:50

Άγνωστη λέξη για τον Γκαγκάτση και τον Λανουά η ευθύνη για τα λάθη των διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ απέφυγε να μπει στην ουσία προτιμώντας τις θεωρίες από την πραγματικότητα

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Ακόμη κι αν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με θέμα τη διαιτησία, κρατούσαν πρακτικά, σε αυτά δεν θα υπήρχε η λέξη ευθύνη από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η ευθύνη της ΕΠΟ επιμερίζεται στο ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης στηρίζει τον Λανουά στην ηγεσία της ΚΕΔ χωρίς να βλέπει τα λάθη, την αλλοίωση της βαθμολογίας από τη διαιτησία, όπως και ότι η εικόνα της είναι χειρότερη από πέρσι.

Από όσα διέρρευσαν, δεν υπήρχε πουθενά η φράση «αναλαμβάνω την ευθύνη». Ο μεν Γκαγκάτσης κάθε φορά επαναλαμβάνει ότι «η ΕΠΟ και η ΚΕΔ λειτουργούν αυτόνομα» και ότι «η ΕΠΟ και η ΚΕΔ είναι ισχυρές», χωρίς να μπαίνει στην ουσία. Απλά, τα έβαλε όλα στο μίξερ, καθώς θεωρεί «φυσιολογικό να υπάρχουν παράπονα από τις ομάδες, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε» αλλά και «όταν κάποιος θεωρεί ότι αδικείται, κάποιος άλλος ευνοείται. Και όλοι παίζουν μεταξύ τους».

Σιγά την πρωτοτυπία. Το θέμα είναι να μην γίνονται λάθη. Ανακοινώσεις, διαρροές και δηλώσεις για τη διαιτησία έχουν προκύψει από τη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων και στην εποχή του VAR δεν νοείται να ισχύουν αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Αυτή η δικαιολογία στέκονταν στο παρελθόν, πλέον είναι ξεπερασμένη λόγω της εισόδου της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Επίσης, δεν γίνεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης να μη βλέπει ότι αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League και ότι ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες, άρα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Την εξής μια, να διώξει τον Λανουά.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής νομίζει ότι είναι διαχειριστής. Με αυτό το στιλ παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και όχι σαν υπεύθυνος της ΚΕΔ. «Λάθη γίνονται, όπως γίνονται και από τους παίκτες σε έναν αγώνα», είπε μεταξύ άλλων ο Λανουά. Εφόσον θεωρεί τον εαυτό του προπονητή, ξέρει καλά πως όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, αυτός που αλλάζει είναι ο προπονητής. Εφόσον είναι γενικά παραδεκτό ότι η διαιτησία είναι «μαύρα χάλια» και δεν κάνει τίποτα, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη, σημαίνει ότι ρίχνει νερό στον… μύλο των διαιτητικών λαθών. Δεν είδαμε ο Λανουά να στέλνει σπίτι τους 3-4 διαιτητές που προκάλεσαν για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Economy
Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream sports
Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές
On Field 08.01.26

Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές

Για δυο φάσεις που συζητήθηκαν πολύ στην Super League ήρθαν απαντήσεις από ματς της Αγγλίας, από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που έβγαλαν στη σέντρα τον Λανουά και τους Έλληνες ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ
On Field 07.01.26

«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η διοίκηση της Τσέλσι θέλει να κάνει μεγάλο «δώρο» στον Λίαμ Ροσένιορ αλλά οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμιά πρόταση των «μπλε» για τον άσο της «βασίλισσας»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι
On Field 06.01.26

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγγλική ομάδα (με την οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο) «άρπαξε» τον νεαρό προπονητή του Στρασβούργου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…
On Field 06.01.26

Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…

Ο Νορβηγός «παίζει» δυνατά για να καθίσει εκ νέου στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου επικράτησε «παγωμάρα» στο ενδεχόμενο επιστροφής του Νορβηγού…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αρετή της υπομονής
On Field 04.01.26

Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης
Fizz 09.01.26

Καμία χάρη για τον Diddy: Ο Nτόναντ Τραμπ κλείνει οριστικά την «πόρτα» της προεδρικής παρέμβασης

Τέλος στα σενάρια προεδρικής χάρης για τον Diddy βάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά το αίτημα που έλαβε, δεν προτίθεται να παρέμβει στην υπόθεση. Ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης

Σύνταξη
Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας
Ποια δημοκρατία; 09.01.26

Όταν η αφηρημένη τέχνη συγκρούστηκε με τον Φράνκο: Tα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν μια ιστορία λογοκρισίας

Αδημοσίευτα αρχεία του MoMA αποκαλύπτουν πώς το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να ελέγξει την αφηρημένη τέχνη, συγκρουόμενο με τον Ρόμπερτ Μάδεργουελ και τη Χέλεν Φρανκεντάλερ στη Μαδρίτη του 1958

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Το «ντοκιμαντέρ» του Στέφανου Τσιτσιπά για τη Ναμίμπια: «Ένα συναίσθημα που θα μείνει για πολύ καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο από το ταξίδι του στη Ναμίμπια και μεταφέρει ξεχωριστές εικόνες από τη χώρα της Νοτίου Αφρικής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα
Δεκάδες οι νεκροί 09.01.26

Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα

Τα γεγονότα του 1953 και η σημερινή οικονομική ασφυξία σημαντικότατου τμήματος της κοινωνίας του Ιράν είναι πιθανότατα οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αγώνα για εθνική κυριαρχία και αξιοπρεπή διαβίωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει
Ελλάδα 09.01.26

Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Ακόμα πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την Κυριακή οπότε και αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που στα βόρεια θα πέσει κάτω από το μηδέν

Σύνταξη
Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 09.01.26

Πετρούπολη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε κλαμπ – Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι με αλκοόλ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Ειδική εξόρμηση της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Σύνταξη
Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν ο Λανουά δεν όρισε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

ΠΑΣΟΚ για Βορίδη: Κουνά το δάχτυλο στο Μαξίμου και τους αγρότες – Άλλο ένα δείγμα της αλαζονείας της ΝΔ

Ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως στη δική του θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε», με το ΠΑΣΟΚ να θυμίζει πως είναι ο υπουργός για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ερευνηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση
ΔΥΠΑ 09.01.26

Εποχικοί εργαζόμενοι: Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη μη καταβολή επιδόματος από την κυβέρνηση

Πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών ζητάνε οι εποχικοί εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας στις γιορτές. Βροχή ερωτήσεων στη Βουλή από την αντιπολίτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του
1486 09.01.26

Το «καταραμένο» βενετσιάνικο παλάτσο που κάποτε ζωγράφισε ο Μονέ βγαίνει προς πώληση – Η ιστορία του

Το παλάτσο που κάποτε πήρε καλλιτεχνικά σάρκα και οστά από τον Κλοντ Μονέ βγαίνει και πάλι στην αγορά - Ωστόσο, οι ιστορίες τρόμου ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες πώλησης του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Η Τουρκία αμφισβητεί τα σύνορα του Ελληνισμού – Απαραίτητες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Δένδιας κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ψηφοθηρική στάση στο ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και διεμήνυσε ότι δεν θα βρεθεί ξανά πρωθυπουργός στη θέση του Καραμανλή το 1974 να μην μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο