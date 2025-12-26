ΕΠΟ: Ο εσωτερικός πονοκέφαλος του Μάκη Γκαγκάτση

Ένα μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην ΕΠΟ, μπορεί να μην έχει πάρει εξωτερικές διαστάσεις, ούτε έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Μπορεί να μεταφραστεί και σε εσωτερικό πονοκέφαλο του προέδρου της ΕΠΟ, με δεδομένο ότι επικρατεί δυσαρέσκεια εντός των τειχών της ομοσπονδίας, εννοούμε στις τάξεις των παραγόντων της διοίκησης του Μάκη Γκαγκάτση, μια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα.

Με τον Λανουά και τους συνεργάτες του ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης είχε (σ.σ. έχει;) απαλλαγεί από έναν μεγάλο πονοκέφαλο που είναι η διαιτησία και μετατοπίζει στην UEFA τις όποιες ευθύνες, καθώς τονίζει ότι η ίδια επέλεξε την ΚΕΔ. Όμως, δεν ρώτησαν την UEFA ούτε αν έπρεπε να καθιερώσουν βίντεο τηλεκριτικής ούτε αν έπρεπε να το κόψουν.

Κανονικά, για το τελευταίο θα έπρεπε να θέσουν θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ καθώς οι ομάδες ζήτησαν το βίντεο της τηλεκριτικής. Η UEFA επιτρέπει μερικές εσωτερικές διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις οδηγίες της, αν αυτές μπορούν να βοηθήσουν τη διαιτησία σε τοπικό επίπεδο. Αντί ο Λανουά να κοιτάξει να βάλει στα βίντεο της τηλεκριτικής όλες τις επίμαχες φάσεις, αυτός έκανε επιλογή, χωρίς να εξηγεί με ποια κριτήρια. Σα να μην έφτανε αυτό στην ανάλυση έδινε την εντύπωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις, με δεδομένο ότι εξέφραζε διαφορετικές απόψεις για ίδιες φάσεις.

Στην πορεία της διοίκησής του, περίπου 1,5 χρόνο μετά, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης έχει αποκτήσει έναν πονοκέφαλο σχετικά με τα εσωτερικά της ΕΠΟ. Είναι η ρήξη δυο παραγόντων, ο ένας είναι στον προεδρείο και ο άλλος στον στενό κύκλο του. Λέγεται ότι ο δεύτερος προσβλέπει σε θέση στο προεδρείο. Πάντως, στο ξεκίνημα της θητείας είχε καλές σχέσεις με τον άλλον παράγονταν και πηγαινοέρχονταν μαζί στην ΕΠΟ, καθώς ανήκουν σε γειτονικές ΕΠΣ.

Σα να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και μεγαλύτερο εσωτερικό μέτωπο. Ενώ είναι στην ίδια διοίκηση αρκετοί παράγοντες της ΕΠΟ κάθε άλλο παρά διοικητική ομάδα αισθάνονται. Στις συζητήσεις που προηγούνται για τα θέματα της ΕΕ δεν συμμετέχουν όλοι, παρά οι 5-6 της κοντινής διοικητικής ομάδας. Αυτή η επιλογή έχει δώσει δικαιώματα…