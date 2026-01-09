Ομολογία αποτυχίας του Λανουά μέσω… σφυρίχτρας

Η διαιτησία πάει μπροστά με τον Λανουά; Ένα ερώτημα που εμμέσως πλην σαφώς απαντάται από τον ίδιο, καθώς ο Γάλλος ομολογεί αποτυχία του και μέσω των ορισμών του! Και μάλιστα εις διπλούν. Τόσο στην 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όσο και στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που προηγήθηκαν μεσοβδόμαδα ο Λανουά δεν επέλεξε κάποιον από τους διαιτητές που ανέβασε το καλοκαίρι!

Οι νέοι διαιτητές του πίνακα της Super League ήταν έξι. Πιο συγκεκριμένα επέστρεψαν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας), ενώ άλλοι τέσσερις είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής). Από αυτούς ο Μέγας παραμένει νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Ο Λανουά απέδειξε ότι δεν τους εμπιστεύεται καθώς προτίμησε να ορίσει διεθνείς και έμπειρους στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, πρώτα στα ματς των πλέι οφ του Κυπέλλου Betsson που έγιναν μεσοβδόμαδα. Επίσης, με την ίδια φιλοσοφία αντιμετώπισε και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ειδικότερα, στα ματς Κυπέλλου σφύριξαν μόνο διεθνείς: Ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) ΟΦΗ-Asteras Aktor, ο Σιδηρόπουλος Άρης-Παναιτωλικός, ο Τσακαλίδης Βόλος-Κηφισιά και ο Παπαπέτρου ΠΑΟΚ-Ατρόμητος.

Στο πρωτάθλημα όρισε ξανά τους Παπαπέτρου (Λεβαδειακός-Βόλος), Σιδηρόπουλο (Κηφισιά-Λάρισα), ενώ έβαλε έναν ακόμη διεθνή τον Φωτιά (Πέλλας) να διαιτητεύσει στο ματς Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Επίσης, ο Τζήλος (Λάρισας) ορίστηκε ΟΦΗ-Asteras Aktor, ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) Ατρόμητος-Ολυμπιακός και ο Κατοίκος (Αθηνών) στον αγώνα Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός. Οι Τσιμεντερίδης, Κατοίκος είναι σχετικά νέοι στην Super League αλλά δεν είναι επιλογές του Λανουά. Τους ορισμούς πρωταθλήματος συμπληρώνει ο Νορβηγός Σάγκι (Αρης-ΑΕΚ).

Ούτε ο Βαλέρι στα ματς πρωταθλήματος έβαλε VAR κάποιον από τους ρέφερι που ανέβηκαν το καλοκαίρι! Εξαίρεση ο Μόσχου που μπήκε AVAR. Το ίδιο ισχύει και για τα ματς Κυπέλλου που διεξήχθησαν μεσοβδομάδα καθώς κι εκεί μπήκαν AVAR οι Κουκούλας, Ματσούκας, Γιουματζίδης. VAR στο Κύπελλο, όπως και στο πρωτάθλημα, ορίστηκαν οι πιο έμπειροι.

Φωνάζει από μακριά η έλλειψη εμπιστοσύνης των αρμοδίων στους ρέφερι που διανύουν την πρώτη τους σεζόν. Φαίνεται από μακριά και η ομολογία αποτυχίας των Λανουά, Βαλέρι! Δεν είναι μόνο ότι δεν τους ορίζουν στο χορτάρι, δεν τους εμπιστεύονται και σαν VAR. Άρα, ο Λανουά δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για πρόοδο της διαιτησίας επί των ημερών του, αν προσθέσουμε ότι τα λάθη είναι περισσότερα από την προηγούμενη σεζόν.