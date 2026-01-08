Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν διεκδικεί το αλάθητο στην τηλεκριτική του. Επίσης, είναι γνωστό ότι οι Έλληνες διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR από όπου το επιστρέφουν πάλι στον διαιτητή, όταν πρέπει να πάρουν μια απόφαση σε κρίσιμο σημείο του αγώνα, π.χ. στις καθυστερήσεις.

Όμως, ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, της ταχύτητας και της αμεσότητας! Ο κόσμος βλέπει και κρίνει και τις προηγούμενες μέρες ο Λανουά και οι Έλληνες διαιτητές πήραν μαθήματα από την Premier League και έμειναν μετεξεταστέοι. Αναφερόμαστε σε δυο φάσεις που συζητήθηκαν πολύ στην Super League καθώς ήρθαν απαντήσεις από ματς της Αγγλίας, από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που έβγαλαν στη σέντρα τον Λανουά και τους Έλληνες ρέφερι:

1) Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν σωστή η αποβολή του Μεϊτέ του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Λεβαδειακό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) έβγαλε κόκκινη κάρτα και ο Φωτιάς (Πέλλας) τον κάλεσε στο VAR, με τον Λανουά να υποστηρίζει ότι έπρεπε να δείξει κίτρινη κάρτα και να εκτίθεται μέσω Αγγλίας, 2) Επιβεβαιώθηκε ότι υπήρξε πέναλτι που δεν έδωσαν ο διαιτητής Ευαγγέλου (Αθηνών) και ο VAR Κουμπαράκης (Κυκλάδων) στο 90+11’ του αγώνα της 15ης αγωνιστικής Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, στη φάση που ο Ραμίρες δεν βρήκε τη μπάλα αλλά το κεφάλι του Μπιανκόν, μεγάλο λάθος καθώς αλλοίωσαν τη βαθμολογία.

Όπως αναφέραμε για την αποβολή του Μεϊτέ ο Λανουά υποστήριξε στο βίντεο της τηλεκριτικής του ότι ο Σιδηρόπουλος που κλήθηκε στο VAR και επέμεινε στην κόκκινη κάρτα, έπρεπε να αλλάξει απόφαση επειδή «θεωρούμε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, άρα κίτρινη κάρτα επειδή δεν είναι με ταχύτητα και ένταση ώστε να θεωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ. Το VAR παρενέβη σωστά και πρότεινε στον διαιτητή on field review, το οποίο λανθασμένα αυτός δεν ακολούθησε».

Όμως, ο Λανουά βγήκε στη σέντρα επειδή προέκυψε παρόμοια φάση σε ματς της Premier League, όπου δόθηκε κόκκινη κάρτα! Ο διαιτητής Μπρουκς, στο 33’ του αγώνα Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2, στις 22/12, έδειξε κίτρινη κάρτα Τσάβι Σίμονς, ο οποίος πάτησε τον Φαν Ντάικ με τις τάπες. Η κίτρινη κάρτα έγινε κόκκινη καθώς ο Μπρουκς κλήθηκε στο VAR και, σωστά, άλλαξε απόφαση.

Σα να μην έφτανε αυτό, προέκυψε παρόμοια φάση, όπου δόθηκε πέναλτι σαν αυτό που δεν καταλόγισαν υπέρ του Ολυμπιακού οι Ευαγγέλου, Κουμπαράκης (σ.σ. στη φωτογραφία)! Πιο συγκεκριμένα δόθηκε υπέρ της Νότιγχαμ στο εκτός έδρας παιχνίδι της (6/1) με τη Γουέστ Χαμ, με το οποίο νίκησε 2-1. Η παράβαση έγινε στο 87’. Ο γκολκίπερ Αλφόνς Αρεόλα δεν ήταν κοντά στην μπάλα καθώς χτύπησε τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ στο πρόσωπο. Αρχικά, ο διαιτητής Χάρινγκτον έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, όμως κλήθηκε στο VAR και υπέδειξε το πέναλτι. Μετά από αυτό, μαζί με τους Κουμπαράκη, Ευαγγέλου εκτέθηκε και ο Λανουά που όχι μόνο δεν τους τιμώρησε αλλά τους έδωσε σερί ορισμό.