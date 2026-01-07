O Μπέος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Λανουά: «Επικίνδυνος ή άσχετος, η καλύτερη λύση είναι η παραίτησή του»
Ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτηση του εξαπολύει επίθεση κατά του Στεφάν Λανουά και τονίζει πως η καλύτερη λύση είναι να παραιτηθεί…
Ο Αχιλλέας Μπέος τα έβαλε… ανοιχτά με τον Στεφάν Λανουά και τις επιλογές του με αφορμή τον ορισμό του διαιτητή Παπαπέτρου για τον αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό, ζητώντας παράλληλα την αλλαγή των ορισμών, αλλά και την παραίτηση του Γάλλου αρχιδιαιτητή.
Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του, ο Μπέος κατήγγειλε ότι ο Λανουά είναι «ή επικίνδυνος ή άσχετος», υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα και όχι την αντικειμενικότητα του ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά η ανάρτηση που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος:
«Σήμερα μετά την ανακοίνωση των ορισμών διαιτητών για την 16η αγωνιστική δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Λανουά είναι ή επικίνδυνος ή άσχετος. Οι επιλογές του είναι προφανές ότι εξυπηρετούν ημέτερους και συμφέροντα άλλα που σίγουρα δεν συνάδουν με την αντικειμενικότητα του ρόλου του και την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου μας.
Ο ορισμός στον αγώνα της ομάδας μας με τον Λεβαδειακό, την προσεχή Κυριακή, του διαιτητή Παπαπέτρου, είναι τουλάχιστον προκλητικός, τη στιγμή που ο ίδιος διαιτητής διεύθυνε τον μεταξύ μας αγώνα και στον πρώτο γύρο και κρίθηκε από όλους ότι υπέπεσε σε σωρεία λαθών σε βάρος μας! Και μάλιστα όταν ο Λανουά και οι συνεργάτες του που τον όρισαν γνωρίζουν πολύ καλά ότι συγγενικό πρόσωπο του συγκεκριμένου διαιτητή έχει φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με ιδιοκτήτη τηλεοπτικού καναλιού η ομάδα του οποίου έχει έντονη αντιπαλότητα με τον Βόλο.
Και για να το ολοκληρωθεί το… έργο ορίστηκε διαιτητής VAR ο επίσης γνωστός Πουλικίδης, το «παιδί» του περίφημου Μάνταλου, με την πλούσια παρουσία στο παρασκήνιο.
Καλούμε τους δύο ορισθέντες διαιτητές, Παπαπέτρο και Πουλικίδη να δηλώσουν κώλυμα και αν δεν το πράξουν τον Λανουά, να τους αντικαταστήσει άμεσα. Επιτέλους ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας συνειδητοποιήσει ότι πέραν των άλλων συμφερόντων, υπάρχουν και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των ομάδων και του ίδιου του ποδοσφαίρου, που εν τέλει είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα τα πολεμά.
Αν και η καλύτερη λύση είναι η παραίτηση του ιδίου, αφού είναι προδήλως ανεπαρκής».
