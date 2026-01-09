Αλλαγές σε ΕΠΟ και διαιτησία: Οι 20 Ενώσεις του «νέου κύματος» και… έρχονται και άλλες

Το νέο κύμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι εδώ και είναι έτοιμο για σαρωτικές αλλαγές. Συνολικά 20 ποδοσφαιρικές ενώσεις συντάχθηκαν για ανατροπές στην ΕΠΟ και στη διαιτησία και θεωρούν ότι ο επικεφαλής της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι κατώτερος των περιστάσεων και πρέπει να αποτελέσει παρελθόν καθώς οι ποδοσφαιρικές ενώσεις έχουν ξεμείνει από διαιτητές, ενώ προκαλούν τα δυο μέτρα και δυο σταθμά στη στελέχωση των πινάκων, στους ορισμούς, μέχρι και στις τιμωρίες. Οι 20 ποδοσφαιρικές ενώσεις βγαίνουν μπροσυά και είναι μόνο η αρχή, καθώς υπάρχουν και οκτώ ακόμη, ενώ έπεται και συνέχεια.

Οι πρώτες 20 ΕΠΣ του Νέου Κύματος είναι οι εξής:

Αιτωλοακαρνανία

Καρδίτσα

Δωδεκάνησα

Αρκαδία

Κόρινθος

Φθιώτιδα

Μεσσηνία

Αχαΐα

Ανατολική Αττική

Τρίκαλα

Άρτα

Πειραιάς

Δυτική Αττική

Χιος

Χανιά

Ρέθυμνο

Λασίθι

Ηλεία

Λακωνία

Φωκίδα