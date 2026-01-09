Μέτωπο 20+8 ποδοσφαιρικών ενώσεων κατά του ακατάλληλου Λανουά

Ο «ακατάλληλος Λανουά» ήταν το βασικό «μενού» στο ραντεβού των ποδοσφαιρικών ενώσεων (ΕΠΣ) σε ταβέρνα των Βορείων Προαστίων. Συζητήθηκαν τα προβλήματα της διαιτησίας, με κοινή γραμμή όλων κατά του Γάλλου που έχει «βυθίσει» τη διαιτησία. Στο ραντεβού παραβρέθηκαν 20 ποδοσφαιρικές ενώσεις, ενώ συμπλέουν οκτώ ακόμη.

Με βάση όλα τα παραπάνω πνέει άνεμος αλλαγής στην ΕΠΟ. Είναι η πρώτη συγκέντρωση για ανατροπές και αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη η οποία θα δρομολογήσει και εξελίξεις.

Το μήνυμα των αλλαγών στέλνει η παρουσία των 20 ποδοσφαιρικών ενώσεων (ΕΠΣ) που ψηφίζουν για τη διοίκηση της ΕΠΟ. Ουσιαστικά, πρόκειται ισχυρό μέτωπο 20+8 ποδοσφαιρικών ενώσεων, καθώς σε αυτές πρέπει να συμπεριλάβουμε τις ΕΠΣ Ηλείας και Λακωνίας, οι οποίες είναι γνωστό που ανήκουν, ενώ έξι ακόμη ενώσεις μίλησαν με τους διοργανωτές της συγκέντρωσης, ενημερώθηκαν και συμφώνησαν με όσα συζητήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα κοινή γραμμή όλων αποτελεί ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος για πρόεδρος της ΚΕΔ. Επί ηγεσίας του Γάλλου στην ΚΕΔ υπάρχουν αδικίες στους ορισμούς, ενώ οι τιμωρίες στους διαιτητές επιβάλλονται με δυο μέτρα και δυο σταθμά, δηλαδή ανάλογα με τον διαιτητή και υπέρ ή κατά ποιας ομάδας γίνεται το λάθος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αδικούνται συγκεκριμένες ομάδες και να αδικούνται άλλες. Η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν αφορά μόνο στη Super League αλλά στους ορισμούς και στις τιμωρίες σε όλες τις κατηγορίες.

Επίσης, στη συγκέντρωση της Κηφισιάς, έγινε πολύς λόγος και για την εξαφάνιση πολλών Ενώσεων από τους χάρτες των αξιολογημένων διαιτητών και τις Επιτροπές της ΕΠΟ. Η διοίκηση της ομοσπονδίας και η ΚΕΔ έχει εξαφανίσει προέδρους ΕΠΣ αλλά και διαιτητές που ανήκουν σε ΕΠΣ με δεκαπλάσιες ομάδες και πρωταθλήματα από άλλους που έχουν ελάχιστα σωματεία αλλά εκπροσωπούνται στην Ελληνική Διαιτησία.