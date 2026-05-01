Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο της Επιθεώρησης Εργασίας – Τα πρόστιμα στους παραβάτες

Στο στόχαστρο της Επιθεώρησης Εργασίας μπαίνουν οι κλάδοι παραγωγής με αυξημένη παραβατικότητα, ιδιαιτέρως αυτοί στους οποίους παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά αδήλωτης εργασίας.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα – σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ανεξάρτητης αρχής – τίθενται σε προτεραιότητα οι στοχευμένοι έλεγχοι συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας με στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης απασχόλησης.

Πρόκειται για παραγωγικής κλάδους όπως ο επισιτισμός, τα βιοτεχνικά πάρκα, οι βιομηχανικές ζώνες , τα κομμωτήρια, τα πρατήρια βενζίνης, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο, η καθαριότητα, οι κατασκευές, η φιλοξενία, οι υπηρεσίες ασφάλειας αλλά και οι επιχειρήσεις φασόν, όπου διαπιστώνεται ιδιαιτέρως υψηλός δείκτης παραβατικότητας.

Τα πρόστιμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά παράβαση:

Αδήλωτη εργασία: Χρηματικό πρόστιμο 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο και μέχρι 31.500 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.

Είσπραξη παροχών ανεργίας: Ο εργαζόμενος εισπράττει παροχές ανεργίας και παράλληλα εργάζεται χωρίς να έχει ενημερώσει σχετικά τον φορέα απασχόλησης (ΔΥΠΑ): Ο εργοδότης τιμωρείται και με χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ (πλέον της αδήλωτης εργασίας).

Απασχόληση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούμενη άδεια (άδεια εργασίας της Ε.Ε. άδεια διαμονής) : Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ.

Μη χορήγηση του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Εάν υποκρύπτει υποδηλωμένη εργασία, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως τα 10.500 ευρώ.

Μη γνήσιος δανεισμός προσωπικού από εργοδότη που δανείζει προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εάν διαπιστωθεί παράνομη απασχόληση, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 10.500 ευρώ.

Δανεισμός προσωπικού χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή κατά παράβαση των προϋποθέσεων λειτουργίας Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης. Επίσης μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Παραβίαση της υποχρέωσης επίδειξης αντιγράφων των εγγράφων διαμονής. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Παραβίαση της υποχρέωσης διευκόλυνσης ελέγχων και εν γένει συνεργασίας σε αυτούς ή επίδειξης και προσκόμισης εγγράφων. Ανάλογη επιβολή προστίμων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων τα συνεργεία της Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζουν τα εξής:

Κατά πόσο οι εργοδότες έχουν δηλώσει σωστά τους εργαζομένους τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Εάν χορηγούνται κοινωνικές παροχές καταχρηστικά.

Κατά πόσο αλλοδαποί εργαζόμενοι ασκούν μισθωτή δραστηριότητα χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια διαμονής ή εργασίας.

Αν τηρούνται οι όροι αμοιβής και απασχόλησης.

Εάν τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης για το δανειζόμενο προσωπικό.

Σημειώνεται ότι οι παραβάσεις που αφορούν την αμοιβή, τα χρονικά όρια εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση επισύρουν – πέρα από τα πρόστιμα – και ποινικές κυρώσεις.

Τέλος σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 1.359 παραβάσεις για αδήλωτη εργασία, με τα πρόστιμα να ανέρχονται στα 15.613.500 συνολικά.

Πηγή: OT