Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.
Με.. σπασμένα τα φρένα ο Λεβαδειακός στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, σε παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League. Η εξαιρετική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει κάνει ένα σχεδόν τέλειο ημίχρονο καθώς προηγείται με 3-0!
Οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με σουτ του Γιάννη Κωστή, δείχνοντας εξ αρχής τις… άγριες προθέσεις του. Προτού καλά καλά συνέλθουν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν και δεύτερη φορά, αυτή τη φορά τον Γκιγιέρμο Μπάλτσι, κάνοντας το 2-0 στο 10΄ προ κενής εστίας.
Προτού ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ο Λεβαδειακός είχε κι άλλο γκολ, καθώς με εξαιρετική κεφαλιά ο Παναγιώτης Λιάγκας έγραψε το 3-0! Η ομάδα του Παπαδόπουλου σκόραρε για 4η φορά στις καθυστερήσεις του α’ μέρους με τον Πεδρόσο, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
Δείτε τα τρία γκολ που πέτυχε ο Λεβαδειακός επί του Παναιτωλικού στο ημίχρονο
Το 0-1 με τον Κωστή
Το 0-2 με τον Μπάλτσι στο 10′
Το 0-3 με τον Λιάγκα στο 45′
Και το 4ο γκολ το οποίο ακυρώθηκε
