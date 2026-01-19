Μαρόκο: Βασιλική υποδοχή για τα «λιοντάρια του Άτλαντα»

Με εντολή του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, ο αδελφός του και δεύτερος στη γραμμή διαδοχής του θρόνου, πρίγκιπας Μουλάι Ρασίντ, υποδέχτηκε, σύμφωνα με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου ΜΑΡ, τα μέλη της φιναλίστ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON 2025) εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μαρόκου, νωρίτερα σήμερα, στο ανάκτορo «Palais des Hôtes Royaux» στο Ραμπάτ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, ο πρόεδρος της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, Φουζί Λεκζαά, ο προπονητής Ουαλίντ Ρεγκραγκί και τα μέλη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ποδοσφαίρου της χώρας, είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τα σέβη τους στον πρίγκιπα Μουλάι Ρασίντ και να απαθανατιστούν μαζί του σε μια ομαδική αναμνηστική φωτογραφία.

Η ανταπόκριση τονίζει ότι η δεξίωση αυτή είναι μια ακόμα απόδειξη της εύνοιας με την οποία ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ περιβάλλει σταθερά τους νέους της χώρας και της συνεχούς και ακλόνητης υποστήριξης της ανάπτυξής τους μέσω του αθλητισμού, καθώς και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο μαροκινός ηγέτης για τον αθλητισμό, γενικότερα, και το ποδόσφαιρο, ειδικότερα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο βασιλιάς έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στα μέλη της εθνικής ομάδας, αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Κόπα Άφρικα, όπου το Μαρόκο αντιμετώπισε τη Σενεγάλη, τονίζοντας ότι με την εξαιρετική τους πορεία στο τουρνουά, τα Λιοντάρια του Άτλαντα «απέδειξαν ότι η επιμονή, η σοβαρότητα και το ομαδικό πνεύμα ανοίγουν το δρόμο για σπουδαία επιτεύγματα», ενώ «έδωσαν στον κόσμο ένα παράδειγμα για το τι μπορούν να πετύχουν οι νέοι του Μαρόκου και της Αφρικής όταν έχουν εμπιστοσύνη στα ταλέντα και τις ικανότητές τους».