Ο προπονητής του Μαρόκου αποθέωσε τον Ελ Κααμπί: «Είναι παράδειγμα για τους νέους»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει ήδη πετύχει τρία γκολ στο Κόπα Άφρικα -τα δύο από αυτά με απίθανα ανάποψα ψαλίδια- και είναι εκ των ηγέτων του Μαρόκου στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Το βράδυ της Παρασκευής, οι Μαροκινοί δίνουν το σημαντικότερο και δυσκολότερο παιχνίδι τους έως τώρα στη διοργάνωση, κόντρα στο Καμερούν, για την προημιτελική φάση και ο επιθετικός του Ολυμπιακού, λογικά θα είναι βασικός.

Ο 33χρονος σέντερ φορ είναι άλλωστε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διοργάνσης, κάτι το οποίο σχολίασε με τη σειρά του και ο προπονητής του στην εθνική του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, μιλώντας πριν τον αγώνα.

Όσα ανέφερε ο Ρεγκραγκί για τον Ελ Κααμπί

Ανάμεσα σε άλλα, ο Μαροκινός Ομοσπονδιακός τεχνικός, στάθηκε στη διαδρομή του Ελ Κααμπί και στο πώς διαχειρίστηκε τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην καριέρα του. Θύμισε επίσης ότι δεν τον είχε καλέσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, αλλά ο διεθνής φορ ουδέποτε αντέδρασε αρνητικά ή εξέφρασε παράπονα, επιλέγοντας αντίθετα τον δρόμο της δουλειάς.με συνέπεια.

«Δεν ήταν στην αποστολή του Μουντιάλ και δεν είπε ούτε λέξη. Συνέχισε να παίζει, να βελτιώνεται και να κάνει σωστές επιλογές στην καριέρα του. Σήμερα είναι βασικός στην εθνική ομάδα και παράδειγμα για τους νέους ποδοσφαιριστές της χώρας. Αν υπάρχει κάτι που τον χαρακτηρίζει περισσότερο απ’ όλα, αυτό είναι η ταπεινότητα», τόνισε ο προπονητής των «Λιονταριών» για τον Ελ Κααμπί.