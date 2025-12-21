Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Το Κόπα Άφρικα μόλις ξεκίνησε, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματά και συνεχίζει ακριβώς όπως ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους: σκοράροντας κατά βούληση και μάλιστα… απίθανες γκολάρες! Όπως αυτό που ο Μαροκινός έβαλε το βράδυ της Κυριακής στην πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του στο Κόπα Άφρικα, κόντρα στις κομόρες.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά μπήκε σαν αλλαγή στο 65ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Σουφιάν Ραχίμι της Αλ Αΐν. Εννιά λεπτά μετά, ο… λογαριασμός του 33χρονου υπερκανονιέρη άνοιξε και σε αυτή τη διοργάνωση, αφού στο 74 λεπτό πέτυχε το γκολ που ίσως να είναι ήδη το γκολ της διοργάνωσης!

Ayoub El Kaabi may have already bagged a goal of the tournament contender 🤯 The celebration was clean ✨ pic.twitter.com/F9wZX1LDt4 — ESPN Africa (@ESPNAfrica) December 21, 2025

Με το σκορ στο 1-0, ο επιθετικός του Ολυμπιακού συνδυάστηκε με τον Σαλάχ-Εντίν εκτός περιοχής, ο τελευταίος του επέστρεψε τη μπάλα με ένα γέμισμα στην περιοχή και ο Ελ Κααμπί ενώ κινούταν κατά μέτωπο, γύρισε το κορμί και απογειώθηκε για να σκοράρει με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι παγκόσμιας κλάσης!

Δείτε το γκολ

«Καθάρισε» εύκολα το Μαρόκο

Για την Ιστορία, το Μαρόκο νίκησε εύκολα τις Κομόρες με 2-0 στο κατάμεστο Στάδιο «Prince Moulay Abdallah» στην Ραμπάτ και ικανοποίησε το κοινό του μπαίνοντας με το δεξί στη διοργάνωση. Το τελικό 2-0 είναι μάλλον «φτωχό» βάσει της εικόνας του αγώνα αλλά και της μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας των δύο ομάδων, με τους γηπεδούχους να τελειώνουν το ματς με 70% κατοχή μπάλας και 16 τελικές, κάνοντας και συντήρηση δυνάμεων στο τελευταίο τέταρτο.

Το 1-0 είχε πετύχει στο 55ο λεπτό ο Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ασίστ του Νουσαίρ Μαζραουί, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε φυσικά από τη γκολάρα του Ελ Κααμπί. Για 64 λεπτά αγωνίστηκε και ο πρώην του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, έχοντας επίσης πολύ καλή απόδοση.

Ως προς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σε 25 λεπτά συμμετοχής, πέρα από το γκολ παγκόσμιας κλάσης που πέτυχε, πρόλαβε να έχει 7/8 επιτυχημένες πάσες σε 14 επαφές με τη μπάλα, 1/1 κερδισμένη προσωπική μονομαχία και 1 επιτυχημένο τάκλιν.

Με τους τρεις βαθμούς στην τσέπη, το Μαρόκο στρέφεται πλέον στο επόμενο ματς, την Παρασκευή (26/12) κόντρα στο Μάλι, ενώ το πρόγραμμα κλείνει κόντρα στη Ζάμπια (Δευτέρα 29/12).