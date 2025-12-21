«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι
Έκανε λοιπόν το «μπαμ» και πάλι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, πετυχαίνοντας ένα εκπληκτικής ομορφιάς γκολ στο παιχνίδι της Εθνικής του ομάδας απέναντι στις Κομόρες, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ένα παιχνίδι στο οποίο οι Μαροκινοί επικράτησαν με 2-0.
Και η αλήθεια είναι πως ο διεθνής σέντερ φορ του Ολυμπιακού «ζωγράφισε» και με την φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, καθώς το γκολ που πέτυχε (κάνοντας το 2-0) λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο σαν αλλαγή, ήταν έργο τέχνης.
Το «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί «έριξε» το Χ καθώς τα βίντεο με το γκολ που πέτυχε ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού, συγκέντρωσαν αμέτρητα views και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
You didn’t need to be close to feel this one. Ayoub El Kaabi. 🇲🇦🤯#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/RBx3MRyArI
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025
Ο διεθνής άσος των πρωταθλητών Ελλάδος έχει μια μοναδική ικανότητα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αλλά δεν είναι μόνο αυτό που κάνει τον Μαροκινό σέντερ φορ να ξεχωρίζει.
Είναι και ο βαθμός δυσκολίας των γκολ που πετυχαίνει καθώς το «ψαλιδάκι» στο σημερινό παιχνίδι με το Μαρόκο αλλά και το «ψαλίδι» που έκανε πριν από λίγες μέρες στο ματς με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα, φανερώνουν ότι ο διεθνής στράικερ μπορεί να βρει δίχτυα σε οποιαδήποτε φάση.
Κι εδώ θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως τα ανάποδα «ψαλιδάκια» είναι… ειδικότητα του στράικερ του Ολυμπιακού, καθώς ο Ελ Κααμπί έχει έναν μοναδικό τρόπο να σκοράρει, όπως μπορείτε να δείτε και στο σχετικό βίντεο.
Ayoub El Kaabi scoring bicycle kicks is not an anomaly
Here’s 3:37 seconds of the Moroccan striker banging them in pic.twitter.com/hbmNbFvdbO
— Maher Mezahi (@MezahiMaher) December 21, 2025
Το Μαρόκο ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και φυσικά το πρόσωπο της βραδιάς είναι ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού, καθώς το εκπληκτικής ομορφιάς γκολ που πέτυχε είναι βασικό θέμα συζήτησης από την πρεμιέρα κιόλας της διοργάνωσης.
Ο διεθνής στράικερ των «ερυθρόλευκων» έδειξε πάντως από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της Εθνικής του ομάδας, ότι είναι αποφασισμένος να κάνει και πάλι την διαφορά.
