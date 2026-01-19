Ο βασιλιάς του Μαρόκου συνεχάρη τα «λιοντάρια του Άτλαντα»
Παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους της Αφρικής, τα Λιοντάρια του Άτλαντα έλαμψαν με την εξαιρετική τους πορεία στο Κόπα Άφρικα
- Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
- «Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο» λέει ο Κικίλιας
- Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης
- Δέκα καράτια - Γιατί ο Πρίγκιπας Ρενιέ χάρισε διακριτικά ένα δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων Cartier στη Γκρέις Κέλι;
Συγχαρητήριο μήνυμα απηύθυνε ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, στα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής AFCON 2025.
Στο μήνυμά του απευθύνεται τόσο στους παίκτες, όσο και στους προπονητές, το τεχνικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, χωρίς να παραλείπει τα στελέχη της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για αυτό το «τιμητικό ηπειρωτικό επίτευγμα», τονίζοντας παράλληλα ότι η «εξαιρετική πορεία» των «Λιονταριών του Άτλαντα», όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας, αποτελεί τρανή απόδειξη του ότι η επιμονή, η σοβαρότητα και το ομαδικό πνεύμα ανοίγουν το δρόμο προς την επιτυχία και, μαζί, φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά του Μαρόκου και το τι μπορεί να πετύχει όταν έχει εμπιστοσύνη στο ταλέντο και τις ικανότητές της.
Ο βασιλιάς του Μαρόκου συνέχισε λέγοντας ότι, με την αποφασιστικότητα και την ηρωική της εμφάνιση, η εθνική ομάδα του Μαρόκου απέδειξε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, και μαζί, την ανθεκτικότητα και το παγκόσμιας κλάσης επίπεδο προετοιμασίας τους ενόψει της φιλοξενίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2030.
Ο Μαροκινός ηγέτης στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της υποδοχής αυτού του τουρνουά κύρους από το Μαρόκο, τονίζοντας την υψηλή ποιότητα σε επίπεδο οργάνωσης και τη θερμή φιλοξενία, η οποία «πηγάζει από τις ευγενείς παραδόσεις και τις μακραίωνες αξίες του μαροκινού λαού». Πρόκειται, όπως είπε, για ένα λαμπρό αθλητικό επίτευγμα, αλλά και για ένα μήνυμα ελπίδας και αυτοπεποίθησης που στέλνει το Μαρόκο στην αφρικανική ήπειρο, επιβεβαιώνοντας ότι το ταλέντο των αφρικανικών λαών μπορεί να διαπρέψει και να καινοτομήσει σε όλους τους τομείς.
Τέλος, ο βασιλιάς εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση στους ένθερμους μαροκινούς οπαδούς που υποστήριξαν με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση την εθνική ομάδα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, καλώντας τα μέλη της ομάδας να συνεχίσουν την προσπάθεια για περαιτέρω επιτυχίες και να εξακολουθήσουν να τιμούν το μαροκινό ποδόσφαιρο στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.
- Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε του Παναιτωλικού στο ημίχρονο με 3-0 (vids)
- Λόρα: Στην πρώτη ημέρα της εξαφάνισης αναζητά τη λύση του μυστηρίου η ΕΛ.ΑΣ. – Για εξηγήσεις κλήθηκαν οι γονείς
- Πέθανε ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο – Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας ήταν 93 ετών
- Live Streaming: Ελλάδα – Ιταλία
- Live: Συζητώντας την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Μηχανισμός ανάπτυξης της οικονομίας τα λιμάνια
- Τραμπ: «Η Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ουκρανία – Όχι τη Γροιλανδία» – Δεν αποκλείει στρατιωτική δράση
- Η απανθρωποποίηση των Παλαιστίνιων μέσα κι έξω από τη Γάζα
- Αγρίνιο: Βίντεο ντοκουμέντο 20 μήνες πριν από το φονικό – Δράστης και θύμα διασκέδαζαν μαζί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις