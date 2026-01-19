Ο βασιλιάς του Μαρόκου συνεχάρη τα «λιοντάρια του Άτλαντα»

Συγχαρητήριο μήνυμα απηύθυνε ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, στα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής AFCON 2025.

Στο μήνυμά του απευθύνεται τόσο στους παίκτες, όσο και στους προπονητές, το τεχνικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, χωρίς να παραλείπει τα στελέχη της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για αυτό το «τιμητικό ηπειρωτικό επίτευγμα», τονίζοντας παράλληλα ότι η «εξαιρετική πορεία» των «Λιονταριών του Άτλαντα», όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας, αποτελεί τρανή απόδειξη του ότι η επιμονή, η σοβαρότητα και το ομαδικό πνεύμα ανοίγουν το δρόμο προς την επιτυχία και, μαζί, φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά του Μαρόκου και το τι μπορεί να πετύχει όταν έχει εμπιστοσύνη στο ταλέντο και τις ικανότητές της.

Ο βασιλιάς του Μαρόκου συνέχισε λέγοντας ότι, με την αποφασιστικότητα και την ηρωική της εμφάνιση, η εθνική ομάδα του Μαρόκου απέδειξε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, και μαζί, την ανθεκτικότητα και το παγκόσμιας κλάσης επίπεδο προετοιμασίας τους ενόψει της φιλοξενίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2030.

Ο Μαροκινός ηγέτης στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της υποδοχής αυτού του τουρνουά κύρους από το Μαρόκο, τονίζοντας την υψηλή ποιότητα σε επίπεδο οργάνωσης και τη θερμή φιλοξενία, η οποία «πηγάζει από τις ευγενείς παραδόσεις και τις μακραίωνες αξίες του μαροκινού λαού». Πρόκειται, όπως είπε, για ένα λαμπρό αθλητικό επίτευγμα, αλλά και για ένα μήνυμα ελπίδας και αυτοπεποίθησης που στέλνει το Μαρόκο στην αφρικανική ήπειρο, επιβεβαιώνοντας ότι το ταλέντο των αφρικανικών λαών μπορεί να διαπρέψει και να καινοτομήσει σε όλους τους τομείς.

Τέλος, ο βασιλιάς εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση στους ένθερμους μαροκινούς οπαδούς που υποστήριξαν με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση την εθνική ομάδα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, καλώντας τα μέλη της ομάδας να συνεχίσουν την προσπάθεια για περαιτέρω επιτυχίες και να εξακολουθήσουν να τιμούν το μαροκινό ποδόσφαιρο στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.