Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Παρά την αμφιλεγόμενη ήττα από τη Σενεγάλη, το Μαρόκο και τα Λιοντάρια του Άτλαντα, όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας, είναι οι πραγματικοί νικητές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 (AFCON 2025). Το AFCON 2025 του Μαρόκου άλλωστε ήταν, κατά γενική ομολογία και από κάθε άποψη, η καλύτερη διοργάνωση που διοργανώθηκε ποτέ στην αφρικανική ήπειρο.

Το Μαρόκο έδωσε έτσι με τον καλύτερο τρόπο και τα «διαπιστευτήριά» του πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Πρόκειται, επομένως, για μια τεράστια επιτυχία για τη χώρα, η οποία ήδη αναγνωρίστηκε διεθνώς, και οφείλεται στην άψογη οργάνωση, τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν οι διοργανωτές στις αποστολές και τους οπαδούς τους, και την εντυπωσιακή τεχνογνωσία στον τομέα της ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι τον τελικό της διοργάνωσης παρακολούθησε με φυσική παρουσία ο πρίγκιπας Μουλάι Ρασίντ, ο οποίος εκπροσώπησε τον βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ, καθώς και πολλοί αφρικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Ρουάντα και του προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης, κάτι που αποτελεί μια ακόμα απόδειξη του ηγετικού ρόλου του βασιλιά της χώρας στην Αφρική και την εξέχουσα θέση του Μαρόκου στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Πολυδιάστατη, συνεπώς, η επιτυχία του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, μια επιτυχία που έρχεται να προστεθεί στους διαδοχικούς τίτλους που κατέκτησαν οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου του Μαρόκου (ανδρών και γυναικών) σε διεθνές, ηπειρωτικό και αραβικό επίπεδο, και μαζί, μια πραγματική επανάσταση για το μαροκινό ποδόσφαιρο, χάρη στο όραμα του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ για μια Ακαδημία Ποδοσφαίρου που έχει ήδη αναδείξει πολλά ταλέντα, τον πολλαπλασιασμό των τοπικών γηπέδων σε όλη τη χώρα και τις μαζικές επενδύσεις στη νεολαία.