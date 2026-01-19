sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Παρά την αμφιλεγόμενη ήττα από τη Σενεγάλη, το Μαρόκο και τα Λιοντάρια του Άτλαντα, όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας, είναι οι πραγματικοί νικητές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 (AFCON 2025). Το AFCON 2025 του Μαρόκου άλλωστε ήταν, κατά γενική ομολογία και από κάθε άποψη, η καλύτερη διοργάνωση που διοργανώθηκε ποτέ στην αφρικανική ήπειρο.

Το Μαρόκο έδωσε έτσι με τον καλύτερο τρόπο και τα «διαπιστευτήριά» του πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Πρόκειται, επομένως, για μια τεράστια επιτυχία για τη χώρα, η οποία ήδη αναγνωρίστηκε διεθνώς, και οφείλεται στην άψογη οργάνωση, τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν οι διοργανωτές στις αποστολές και τους οπαδούς τους, και την εντυπωσιακή τεχνογνωσία στον τομέα της ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι τον τελικό της διοργάνωσης παρακολούθησε με φυσική παρουσία ο πρίγκιπας Μουλάι Ρασίντ, ο οποίος εκπροσώπησε τον βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ, καθώς και πολλοί αφρικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Ρουάντα και του προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης, κάτι που αποτελεί μια ακόμα απόδειξη του ηγετικού ρόλου του βασιλιά της χώρας στην Αφρική και την εξέχουσα θέση του Μαρόκου στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Πολυδιάστατη, συνεπώς, η επιτυχία του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, μια επιτυχία που έρχεται να προστεθεί στους διαδοχικούς τίτλους που κατέκτησαν οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου του Μαρόκου (ανδρών και γυναικών) σε διεθνές, ηπειρωτικό και αραβικό επίπεδο, και μαζί, μια πραγματική επανάσταση για το μαροκινό ποδόσφαιρο, χάρη στο όραμα του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ για μια Ακαδημία Ποδοσφαίρου που έχει ήδη αναδείξει πολλά ταλέντα, τον πολλαπλασιασμό των τοπικών γηπέδων σε όλη τη χώρα και τις μαζικές επενδύσεις στη νεολαία.

World
Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας ενός πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να αντιδρά με… επικό τρόπο.

Σύνταξη
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19.01.26
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
Ποδόσφαιρο 19.01.26
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.

Σύνταξη
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)

Χαμός στο Παρίσι, καθώς ξέσπασαν άγρια επεισόδια και υπήρξαν συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις σε οπαδούς της Σενεγάλης, που πανηγύριζαν τη νίκη της χώρας του στο Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Κοινωνική πολιτική 19.01.26

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Σύνταξη
