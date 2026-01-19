sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026 | 11:15

Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)

Χαμός στο Παρίσι, καθώς ξέσπασαν άγρια επεισόδια και υπήρξαν συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις σε οπαδούς της Σενεγάλης, που πανηγύριζαν τη νίκη της χώρας του στο Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Ο κακός χαμός προκλήθηκε στο Παρίσι, με οπαδούς της Σενεγάλης, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα, μετά τη νίκη στην παράταση του σπουδαίου και επεισοδιακού τελικού με το Μαρόκο.

Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης και την περιοχή του Champs-Élysées και έτσι εκτυλίχθηκαν εκτενή επεισόδια με την Αστυνομία με καταδιώξεις, χρήση χημικών και πετροπόλεμο.

Για την ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει κανένα απολογισμό σχετικά με πιθανές συλλήψεις, ωστόσο τα βίντεο που βγήκαν από χθες στη δημοσιότητα είναι χαρακτηριστικά των όσων έγιναν.

Δείτε πλάνα από τα επεισόδια μετά το Σενεγάλη – Μαρόκο

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά τη συγκέντρωση των οπαδών στην πλατεία των Ηλυσίων, ενώ για να διαλυθεί το πλήθος η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ακολούθησαν εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου.

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

World
Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.

Σύνταξη
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.

Σύνταξη
Στο Μαξίμου για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – Τα αιτήματα, τι λέει η κυβέρνηση, όλες οι εξελίξεις
Κρίσιμο ραντεβού 19.01.26

Στο Μαξίμου για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – Τα αιτήματα, τι λέει η κυβέρνηση, όλες οι εξελίξεις

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θέτουν στον πρωθυπουργό τα αιτήματα «επιβίωσής» τους - Σημεία αιχμής η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Πώς συνέβη 19.01.26

Δραματικές ώρες στην Ισπανία - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Σύνταξη
Η συλλογή Prada Men’s Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου
Επιστροφή στο μέλλον 19.01.26

Η συλλογή Prada Men's Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου

Τα αριστοτεχνικά (σε στρώσεις φορεμένα) πανωφόρια και τα χαλαρά πλεκτά κυριάρχησαν στην πασαρέλα του τελευταίου σόου ανδρικών ενδυμάτων της Prada.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία
ΠΑΣΟΚ 19.01.26

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία

«Ο πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
Κόσμος 19.01.26

«Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» - Νέες απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στην ΕΕ

Ο Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης, οι νέες απειλές για την Γροιλανδία και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο