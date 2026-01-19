Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε στο Παρίσι, με οπαδούς της Σενεγάλης, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα, μετά τη νίκη στην παράταση του σπουδαίου και επεισοδιακού τελικού με το Μαρόκο.

Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης και την περιοχή του Champs-Élysées και έτσι εκτυλίχθηκαν εκτενή επεισόδια με την Αστυνομία με καταδιώξεις, χρήση χημικών και πετροπόλεμο.

Για την ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει κανένα απολογισμό σχετικά με πιθανές συλλήψεις, ωστόσο τα βίντεο που βγήκαν από χθες στη δημοσιότητα είναι χαρακτηριστικά των όσων έγιναν.

Δείτε πλάνα από τα επεισόδια μετά το Σενεγάλη – Μαρόκο

NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q — Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά τη συγκέντρωση των οπαδών στην πλατεία των Ηλυσίων, ενώ για να διαλυθεί το πλήθος η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ακολούθησαν εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου.