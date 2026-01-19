Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)
Χαμός στο Παρίσι, καθώς ξέσπασαν άγρια επεισόδια και υπήρξαν συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις σε οπαδούς της Σενεγάλης, που πανηγύριζαν τη νίκη της χώρας του στο Κόπα Άφρικα.
- Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό
- Θεσσαλονίκη: 38χρονος διέρρηξε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες
- Μηνύσεις από τους αγρότες για τον βανδαλισμό στα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας
- Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Ο κακός χαμός προκλήθηκε στο Παρίσι, με οπαδούς της Σενεγάλης, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα, μετά τη νίκη στην παράταση του σπουδαίου και επεισοδιακού τελικού με το Μαρόκο.
Οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης και την περιοχή του Champs-Élysées και έτσι εκτυλίχθηκαν εκτενή επεισόδια με την Αστυνομία με καταδιώξεις, χρήση χημικών και πετροπόλεμο.
Για την ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει κανένα απολογισμό σχετικά με πιθανές συλλήψεις, ωστόσο τα βίντεο που βγήκαν από χθες στη δημοσιότητα είναι χαρακτηριστικά των όσων έγιναν.
Δείτε πλάνα από τα επεισόδια μετά το Σενεγάλη – Μαρόκο
NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q
— Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026
Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά τη συγκέντρωση των οπαδών στην πλατεία των Ηλυσίων, ενώ για να διαλυθεί το πλήθος η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ακολούθησαν εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου.
Des milliers de personnes se rassemblent à Château Rouge, à Paris pour célébrer la victoire du Sénégal.#CAN2025 #SENMAR #MARSEN pic.twitter.com/XwUEnafWuK
— Luc Auffret (@LucAuffret) January 18, 2026
- Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
- Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
- Kόντρα στην Ιταλία για την πρόκριση στα ημιτελικά – Η προϊστορία εις βάρος της Ελλάδας
- Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
- Made in France στη Ligue 1: Η Μπρεστ έγραψε ιστορία με γαλλική ενδεκάδα, αλλά πλήρωσε ακριβά το ρίσκο
- Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)
- Έβρισαν τον Ντίαθ οι συμπαίκτες του για το πέναλτι!
- Η Euroleague όρισε τον Ντιφαλά στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις