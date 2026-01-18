Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Απίθανα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο να κερδίζει πέναλτι στο 90+7 την Σενεγάλη να φεύγει από το γήπεδο και τον Σαντιό Μανέ να επιστρέφει πίσω την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Εν-Νεσίρι είχε πάρει την μπάλα να εκτελέσει το πέναλτι, ωστόσο τελευταία στιγμή την έδωσε στον Μπραχίμ Ντίας, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη. Ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε να εκτελέσει α λα Πανένκα, ωστόσο η επιλογή του ήταν τραγική με τον Μεντί να μπλοκάρει τη μπάλα. Κι όλα αυτά το χρονόμετρο είχε φτάσει στο 90+24′ με όλα αυτά που έγιναν!

Δείτε την εκτέλεση του Ντίας